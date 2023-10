Buch über die Natur und Artenvielfalt in Pressbaum

Der Biosphärenpark Wienerwald präsentierte im Festsaal der NÖ Mittelschule Pressbaum das Buch „Natur in Pressbaum”. Dieses zeigt die Ergebnisse des Tages der Artenvielfalt im Jahr 2019. In seinem zwanzigsten Jubiläumsjahr waren 75 Experten an verschiedenen Standorten im Pressbaumer Gemeindegebiet unterwegs, um die heimische Artenvielfalt zu erforschen.

Der Tag der Artenvielfalt ist die größte Feldforschungsaktion in Mitteleuropa und liefert mit seinen Funden wichtige wissenschaftliche Daten. Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß verbindet diesen Tag mit dem Beginn seiner Tätigkeit als neuer Geschäftsführer des Biosphärenpark Wienerwald. Er bedankte sich bei seinem Team und freute sich, das Buch mit den Ergebnissen präsentieren zu können. Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner hob in seiner Rede die Besonderheit für Pressbaum hervor, Gastgeber der Jubiläumsveranstaltung gewesen zu sein. Er erinnerte ebenfalls an das große Fest am Gelände der Hansen Villa mit über 500 Besuchern, 30 Informationsständen, Kulinarik und Live-Musik.