Hotellerie & Gastro um Purkersdorf: „Waren auf alles eingestellt“

Der Lockdown für den Handel ist seit Montag beendet. Ab Freitag, 17. Dezember, dürfen auch wieder Hotels und Gastronomiebetriebe öffnen. In der Region zeigt man sich darüber erfreut.

„Das gesamte Team im Schlosspark Mauerbach freut sich natürlich über die Öffnung am 17. Dezember, auch wenn wir natürlich gehofft haben, bereits mit 13. Dezember wieder aufsperren zu dürfen. Selbstverständlich befürworte ich diese Entscheidung. Die Hotel- und Gastronomiebetriebe haben sich sehr ausgiebig mit Sicherheitskonzepten auseinandergesetzt, so wie auch wir im Schlosspark Mauerbach“, sagt Philip Jansohn, Hoteldirektor Schlosspark Mauerbach.

Wellnessgeschäft brach weg, aber Betrieb dank Seminaren

In der Vorweihnachtszeit hat das Wellnessgeschäft normalerweise Hochsaison. Dieses ist mit dem Lockdown im Schlosspark aber komplett weggebrochen. Dennoch musste nicht der ganze Betrieb stillstehen. „Als bekanntes Haus für Seminare und berufliche Events vor Wien konnten wir jedoch auch im Lockdown etliche berufliche Seminare beherbergen“, erklärt Jansohn.

Außerdem wird höchste Priorität auf Hygiene und Sicherheit gelegt. „Unser gesamtes Team ist vollständig geimpft und wird wöchentlich PCR getestet. Eingecheckt werden kann unter Nachweis der 2G-Regel. Das gesamte Haus wird mit Frischluft belüftet, keine Umluft und unser Housekeeping desinfiziert mehrmals täglich oft benutzte Oberflächen“, schildert der Hoteldirektor.

Auch im Hotel Tulbingerkogel zeigt man sich über die Öffnung erfreut. „Wir waren auf alles eingestellt, umso mehr freut es uns jetzt, dass wir am Freitag öffnen dürfen“, sagt Georg Bläuel. Bereits vergangene Woche hat der Küchenchef Frischware bestellt, sodass ab Freitag gestartet werden kann.

„Wir sind über die Weihnachtsfeiertage bereits ausgebucht. Da spielt uns auch die spätere Öffnung in Wien in die Hände“, so Bläuel. Einzige Sorge bereitet dem Gastronom die Silvestergala. „Wir werden die Gala auf jeden Fall durchführen. Mit einer Sperrstunde um 23 Uhr macht es aber nur bedingt Spaß.“

Um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, werden die Mitarbeiter alle einen Tag vor Öffnung noch einmal hinsichtlich des Sicherheitskonzeptes geschult. Er hofft jetzt, länger offen zu halten, denn ein ständiges Auf- und Zusperren „macht keinen Spaß“.