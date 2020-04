Die gebürtige Oberösterreicherin Melanie Laibl wohnt mit ihrem Mann seit neun Jahren auf der Lawies. Sie ist studierte Übersetzerin für Französisch und Spanisch und absolvierte als zweites Studium Kommunikationswissenschaften in Wien. Gemeinsam begann das Ehepaar vor vierzehn Jahren ein Haus im Grünen zu suchen. Als nach vier Jahren Suche beide die Hoffnung aufgegeben hatten, entdeckten sie ein Gründerzeit-Häuschen auf der Lawies. Mit viel Liebe zum Detail und jeder Menge persönlicher Arbeitsleistung renovierten sie behutsam ihr neues Zuhause.

NÖN: Sie arbeiten werblich und literarisch. Wie ist das Verhältnis aufgeteilt?

Melanie Laibl: Das hat sich mit der Zeit gewandelt. Anfangs ging es nur um Werbetext. Geschichten zu schreiben war mein Hobby und eine Selbstbelohnung. Mit dem Start der Kinderbücher hat sich das Verhältnis auf 50:50 entwickelt. Mittlerweile mache ich mehr Literatur als Werbetext. Meine Kundenstruktur hat sich geändert und ich betreue nur mehr einen großen Kunden oder mache kleine Projekte für Freunde.

Haben Sie immer schon Geschichten für Kinder geschrieben?

Ja, für Kinder von drei bis elf Jahren. Für diese Altersgruppe fällt mir am meisten ein und ich habe die größte Freude beim Formulieren. Zu dieser Leserschaft finde ich schnell einen Draht bei meinen Lesungen und wir haben zusammen viel Spaß.

Wie entsteht eine Geschichte?

Ich beobachte viel und höre genau zu. Oft sind es einzelne Sätze oder Beobachtungen, die bei mir die Lust wecken, daraus eine Geschichte zu machen. Für die Bilderbuchzeitschrift „Papperlapapp“ entwickle ich Erzählungen zu einem Thema. Dafür bekomme ich konkrete Angaben wie das Alter der Zielgruppe, eine begrenzte Zeichenanzahl und eben ein Thema. Bei der Gestaltung der Geschichte habe ich freie Wahl.

Worum geht es bei der Zeitschrift „Papperlapapp“?

Eine Wiener Verlegerin gestaltet dieses Magazin für Kinder ab fünf Jahren. Die Texte sind jeweils zweisprachig. Eine Version immer in Deutsch und die zweite in einer der elf häufigsten Migrationssprachen in Österreich. Die Kinder sollen die Geschichte zu Hause mit ihren Eltern in der Muttersprache lesen und im Kindergarten oder Volksschule lesen sie den Text auf Deutsch. Da sie die Geschichte bereits kennen, können sie das Leseerlebnis mit den anderen Kindern genießen. Studien belegen, dass sich Sprachen umso leichter erlernen lassen, je sicherer der Umgang mit der Erstsprache ist.

Wo schreiben Sie ihre Geschichten?

Ich arbeite im Homeoffice und wechsle beim Schreiben gerne den Standort. Es kann sein, dass ich in der Küche beginne und letztlich auf der Veranda oder im Garten lande. Mein Büro nutze ich, wenn ich werblich arbeite oder für die Korrekturarbeiten an meinen Geschichten. Dafür benutze ich lieber den großen Bildschirm.

Die ersten Phasen einer Geschichte entstehen immer am Papier. So lange, bis die Bearbeitung und Weiterentwicklung handschriftlich nicht mehr durchführbar ist. Es passiert auch viel beim „Nicht-am-Schreibtisch-sitzen“. Wenn mir während des Spaziergangs oder in der Nacht Ideen kommen, nutze ich mein Handy für Sprachnotizen – oder den guten, alten Notizblock.

Um welche Themen geht es in Ihren Büchern?

In meinen Geschichten geht es um das „Anderssein“ und die Charaktere sind oftmals schräg. Ich bürste die Dinge gerne gegen den Strich. Gleichzeitig achte ich darauf, keine typischen Mädchen- oder Burschen Bücher zu schreiben. Die Natur und Tiere gehören ebenfalls zu den wiederkehrenden Themen.

Persönlich sind mir eine bildhafte und spielerische Sprache, Reime oder erfundene Wörter wichtig. Ich tüftle oft sehr lange an jeder einzelnen Formulierung. So möchte ich meine Liebe zu jedem einzelnen Wort zeigen und damit auch den Kindern die Lust an der Sprache weitergeben.

Wie groß ist der Unterschied für Drei- oder Achtjährige zu schreiben?

Ich schreibe für beide Altersgruppen wahrscheinlich einen Tick anspruchsvoller als man es für das Lesealter erwarten würde. Die Kinder haben damit kein Problem, sie sind gut im Assoziieren und irrsinnig gescheit. Unterschiede mache ich in der Anzahl der Hauptfiguren, den sozialen Strukturen und der Textmenge. Die Erfahrungswelten von drei- oder achtjährigen Kindern sind unterschiedlich. Ich versuche, mich in sie hineinzudenken und überlege mir, was sie in ihrem Alltag erleben.

Bei den Schulkindern hätte ich gerne, dass sie die Bücher selber lesen können. Dazu muss ich mir überlegen, wo ich sie abholen kann und wie spannend ich eine Geschichte gestalte, damit meine Leser dran bleiben. Bei den Büchern für jüngere Kinder können die Vorleser Fragen beantworten oder Umstände erklären. Bei diesen Büchern achte ich auch auf den Spaßfaktor für die Erwachsenen.

Wie lange schreiben Sie an einem Buch?

Das ist unterschiedlich. Für das Sachbuch „So ein Mist“ benötigte ich ein Jahr für die Recherche und ein Jahr zum Schreiben. Ich lasse fertige Seiten zwischendurch gerne etwas liegen, um sie dann mit einem frischen Blick anzuschauen. Und mein Brotberuf muss ja auch noch Platz haben. An einem Buch für Achtjährige arbeite ich zirka ein halbes Jahr und an den Geschichten für „Papperlapapp“ etwa ein Monat.

Wo haben Sie für das Sachbuch „So ein Mist“ recherchiert?

In Wien in der Hauptkläranlage, der Müllverbrennungsanlage Spittelau und die Pressesprecherin der MA 48 hat mir viel Informationen gegeben. Ich las Bücher von Peter Wohlleben, einem deutschen Förster und Autor und von Peter Payer. Ich verbrachte viel Zeit in der Hauptbücherei zum Thema Stadtgeschichte. Natürlich recherchiere ich auch im Internet. Der Radiosender Ö1 ist eine Parade-Medium für Wissenschaftsthemen, er bringt mich oft auf neue Ideen. Im neuen Buch geht es um ein Naturthema. Ich bin froh, dass ich noch viel Zeit im Naturhistorischen Museum verbracht habe. Das dort angeeignete Wissen würde mir jetzt beim Schreiben fehlen. Ich konnte mich im Museum auch mit den Wissenschaftlern austauschen und Zuhause lagern bergeweise Bücher zum Thema. Jetzt kann ich in Ruhe mit dem Schreiben beginnen.

Wie gestaltet sich der Ablauf bis zum fertigen Buch?

Der Verlag gibt eine Deadline vor. Bis dahin muss der Text fertig und vom Lektorat auf Logik- und Grammatik-Fehler überprüft worden sein. Danach sind die Illustratoren dran. Das Buch an dem ich jetzt schreibe kommt im Herbst 2021 auf den Markt. Am Beginn meiner Tätigkeit fand ich es schwierig, in so langen Zeiträumen zu denken. In der Werbung muss alles schnell gehen und man hat wenig Zeit bis zur Abgabe. In der Literatur hat man die Möglichkeit etwas neu zu schreiben. Das ist einerseits ein Vorteil, andererseits muss man darauf achten, wie weit man mit der Selbstkritik geht und wann man es gut sein lässt.

Haben Sie ein Lieblingsbuch unter Ihren Büchern?

Es ist immer das Buch an dem ich aktuell arbeite oder das Buch, das ich vorlese.

Wurden Ihre Bücher in andere Sprachen übersetzt?

Mein Kinderroman „Verkühl dich täglich“ wurde ins Türkische und „So ein Mist!“ wird jetzt ins Koreanische übersetzt. Eine chinesische Übersetzung ist in Planung.

Lesen Sie Bücher mit dem E-Reader?

Nein. Digital Papers sind sehr praktisch für die Recherche, aber ich verwende sie nicht für das Lesen in der Freizeit. Bücher sind für mich Kultobjekte. Beim digitalen Format fehlen mir Umschlag und Einband. Ich mag Hardcover-Bücher.

Gibt es Ihre Bücher auch als Hörbücher?

Zwei sind als Hörbuch verfügbar: „Von der Krähe, die einen Vogel hat“ und „Der katzofantastische Wunsch-Automat“.

Wie gestaltet sich Ihr Alltag in Zeiten von Corona?

Am 13. März war ich noch in Wien und habe für ein Lese-Video der Buchhandlung Herder aus dem Buch „Prinzessin Hannibal“ vorgelesen. Als Reaktion auf die bevorstehenden Ausgangsbeschränkungen hat die Buchhandlung noch einige Videos aufgenommen und stellt diese auf ihrer Webseite unter dem Titel „Wir lesen vor - Geschichten für jedes Alter“ zur Verfügung. Daheim arbeite ich an meinem neuen Buch.

Die Termine meiner Lesungen sind verschoben oder abgesagt. Daher genieße ich die Möglichkeit die Veränderung der Natur im Garten zu beobachten oder den Vögeln bei ihren Konzerten zuhören zu können.