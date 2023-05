Das Konzert der Euphoniques in der Purkersdorfer Bühne findet nicht statt. Termin wäre Freitag, 2. Juni gewesen. Das Bühne-Team bemüht sich um einen neuen Termin im kommenden Jahr.

Die nächste Bühne-Veranstaltung findet am Freitag, 9. Juni statt. YAH - Young at Heart werden in der „Jazz-Bar“ zu sehen sein.

Euphoniques Vielschichtige Musikmischung bei Konzert in Purkersdorfer Bühne

