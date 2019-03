Die Erwartungen der Zuschauer an einen Abend mit Led Zeppelin, wurden nicht enttäuscht. Großes Kino in der Bühne.

Inzeption-Konzert als Schwelgen in der Vergangenheit .

Bei Konzerten von Coverbands gibt es immer große Erwartungen, die sehr oft nicht erfüllt werden. Im Falle von Inzeption gingen aber alle Wünsche in Erfüllung.

Sowohl vom Können der Musiker, als auch die Auswahl der Songs. Günter Prangl, gesegnet mit einer einzigartigen Stimme, meistert die höchsten Gesangspassagen mit unglaublicher Leichtigkeit. Die Gitarrenriffs samt den vertrauten Jimmy Page-Sounds liefert Martin Kohlmann und den wuchtigen John Bonham Drumstil bringt Rainer Schmid makellos. Stephan Först am Bass und Christof Moser an den Keyboards, lassen den Zeppelin so richtig abheben.

Alle wichtigen Songs aus den ersten vier Alben werden gespielt, „Immigrant Song“, „Black Dog“, „Good Times Bad Times“, ein unglaubliches „Kashmir“, natürlich „Whole Lotta Love“ und zum großen Finale „Stairway To Heaven“.

50 Jahre Led Zeppelin, kraftvoll inszeniert, hervorragend und mitreißend gespielt. Das Publikum in der gut gefüllten Bühne schwelgte noch nach dem fulminanten Konzert in Erinnerung an bessere (musikalische) Zeiten und hofft auf ein Wiedersehen mit dieser einzigartigen Band.