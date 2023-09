Norbert Schneider: „Die Musik macht wieder 'Ollas Paletti'"

Schon zum fünften Mal tritt Norbert Schneider am Samstag, 9. September, um 19.30 Uhr in der Bühne in Purkersdorf auf. „Ich hatte schon sehr stimmige Abende in der Bühne. Die familiäre Atmosphäre und das Team machen die Spielstätte bei uns Musikern zu einer beliebten Auftrittsmöglichkeit“, sagt der Sänger, Songwriter und Musikproduzent.

Beim Konzert am Samstag darf man sich auf viele Lieder aus dem neuen Album „Ollas Paletti“, das am 29. September erscheint, freuen. Für die neue Platte hat Schneider die Band neu formiert. „Es zieht sich ein Gospel-Vibe durch, der stark durch die zwei zusätzlichen Stimmen von Tini Kainrath und Alex Horstmann geprägt ist“, verrät Schneider.

Der Name des neuen Album hat für ihn eine besondere Bedeutung. „Dem Album sind ein paar für mich schwierige Jahre vorausgegangen. Davon handeln auch einige Stücke. Meine Musik hat aber immer etwas Aufbauendes an sich. Ich glaube, dass ist einer der Gründe warum Musik überhaupt entstanden ist. Die Musik macht dann doch wieder 'Ollas Paletti'“, erzählt Schneider, der diesmal besonders darauf bedacht war, auf das Album nur Lieder raufzutun, „hinter denen ich voll und ganz stehe“. „Ich habe 50 Lieder für dieses Album geschrieben und dann zehn ausgewählt.“