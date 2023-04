Heftige Debatte über Raumordnung in Pressbaum

Lautstarke Diskussionen waren bei der Gemeinderatssitzung in Pressbaum zu hören – und, dass obwohl die Sitzung noch nicht einmal begonnen hatte. Mehrere aufgeregte Bürgerinnen und Bürger kamen in die Bürgermeisterfragestunde, um ihrem Ärger zum Tagesordnungspunkt Raumordnung/Raumplanung Luft zu machen.

„Es wurde angeblich ein Stufenplan ausgearbeitet und wir wissen nicht, in welche Stufe wir kommen und wann und ob wir überhaupt auf unserem Grundstück bauen dürfen. Das ist ein Eingriff ins Privatrecht“, echauffierte sich ein Bürger. „Wir haben Grundstücke für unsere Kinder gekauft, damit sie raus aus Wien können und jetzt können sie dort vielleicht erst in 20 Jahren bauen, weil laut neuem Plan zuerst das Zentrum verbaut werden soll“, so eine entrüstete Bewohnerin.

Die Angelegenheit ist deswegen auch prekär, weil Ende Juni die Bausperre ausläuft und bis dahin festgelegt werden sollte, was wo gebaut werden darf. „Jetzt will man im Ho-Ruck-Verfahren kurz vor Ende der Bausperre etwas umsetzen. Es gab keine öffentliche Info, was geplant ist“, meinten die verärgerten Pressbaumer. Was sie aber auch festhielten: „Auch wir wollen nicht, dass alles zugebaut wird.“

Der dafür zuständige ÖVP-Stadtrat informierte dann in der Sitzung, dass jetzt keine inhaltlichen Punkte oder Änderungen in dieser Sitzung in diesem Tagesordnungspunkt beschlossen werden. „Es geht um den weiteren Weg zu einer eventuellen Beschlussfassung bezüglich Raumordnung“, präzisierte Brandstetter.

Beschlüsse sollten einstimmig sein

Warum der Beschluss erst kurz vor Ende der Bausperre auf der Tagesordnung stand, sei auf seine Arbeitsweise zurückzuführen, so Brandstetter. Er wollte im Ausschuss die Beschlüsse möglichst einstimmig über alle Parteien fassen. „Damit und aufgrund von Verzögerungen seitens des Raumplaners und der Abstimmung mit den zuständigen Stellen des Landes hat die Ausarbeitung gedauert“, fügt der ÖVP-Stadtrat hinzu.

Schließlich beantragte die neugewählte Grünen-Vizebürgermeisterin Ingrid Burtscher eine geheime Abstimmung zu diesem Punkt. Von den 32 abgegebenen Stimmen waren 13 dafür, neun Enthaltungen gab es und die übrigen Mandatare stimmten dagegen. Die Bürger zeigten sich damit zufrieden mit dem diesem Ergebnis.

Weniger positiv sieht Brandstetter die Abstimmung. Sollte es nämlich zu keiner Einigung kommen, läuft die Bausperre Ende Juni aus und damit dürfen sämtliche Bauvorhaben entsprechend der aktuell gültigen Bestimmungen bebaut werden. „Wir kommen mit der Infrastruktur nicht nach. Jetzt kann jeder - laut Bauordnung - einreichen und bauen“, gibt Brandstetter zu bedenken. Allerdings sage der Beschluss ja nur aus, dass die weiteren Schritte nicht im bisherigen Umfang fortgesetzt werden. „Hier wird im Ausschuss zu diskutieren sein, wie der weitere Umfang aussehen wird“, meint Brandstetter, der auch vermutet, dass es im Vorfeld Fehlinformationen gab und deswegen die Emotionen so hochgekocht seien.

Würden die in den letzten beiden Jahren getätigten Vorarbeiten vollinhaltlich nicht umgesetzt, werde es zu einer unkontrollierten Bautätigkeit innerhalb des Gemeindegebietes mit allen nachfolgenden Problemen einer Speckgürtelgemeinde kommen, befürchtet Brandstetter. Zusätzlich werde durch die Ablehnung nach derzeitigem Stand auch die Schaffung von rund 60 bis 70 Arbeitsplätzen im Ort verhindert. „Rewe plant einen Billa Plus auf dem Grasl-Grundstück. Laut Landes-Vorgaben dürfen für Supermärkte aber nur 700 Quadratmeter verbaut werden, eine Umwidmung in Zentrumszone lässt aber eine größere Verbauung zu“, präzisiert Brandstetter. Von Rewe gibt es derzeit allerdings noch keine Bestätigung für dieses Projekt.

Bürgerliste für neuerliche Beschlussfassung

Bürgerliste WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser informierte, dass sich die Bürgerliste bei der Beschlussfassung der Stimmenthaltung bediente, weil ein 42 Seiten Konvolut zu Umweltüberlegungen, Naturverträglichkeitsüberprüfungen, Verkehrsflächen, Zonierungen übers Stadtgebiet und vielem mehr nicht ihrer Vorstellung entspreche. Die Bürgerliste fordert eine Präzisierung der Unterlagen sowie eine neuerliche Beschlussfassung, baldige Ausschusssitzungen und eine ausführliche Empfehlung an den nächsten Gemeinderat.

„Diese Argumente sind, wenn auch nicht überraschend, so nicht nachvollziehbar da diese ja im Ausschuss sitzen und in fast allen Punkten den möglichen Änderungen einstimmig zugestimmt haben“, gibt Brandstetter zu bedenken.

