Wirbel um Photovoltaik-Förderung in Pressbaum

Die Bürgerliste WIR! fordert, dass die Stadtgemeinde Pressbaum Photovoltaik-Anlagen fördert. „Während nämlich sowohl Bundes- als auch Landesförderungen für derartige Umweltmaßnahmen längst beschlossen sind, hält man sich auf Gemeindeebene bedeckt“, so die Bürgerliste. Pressbaums türkis-grüne Koalitionsregierung habe es bisher verabsäumt, derartige Förderungen zu beschließen. Trotz Bedarfszuweisung durch das Land von rund 300.000 Euro sei im Budget 2023 kein Betrag dafür vorgesehen. „Das kann es doch nicht sein, in Zeiten der Energieknappheit und der horrenden Energiepreise“, so WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser. In den umliegenden Gemeinden würden bis zu 700 Euro gefördert werden. Die Bürgerliste fordert, das Thema umgehend in der nächsten Ausschusssitzung zu behandeln und rückwirkend mit 1. Jänner 2023 die Förderung zu beschließen.

Was den WIR!-Stadtrat außerdem verärgert, ist, dass er zu diesem Thema keine Auskunft von den Grünen bekommen habe. Kalchhauser habe nämlich Ende Juni eine Anfrage zu den Photovoltaik-Förderungen an Grünen-Vizebürgermeisterin Ingrid Burtscher sowie an Grünen-Gemeinderat Michael Sigmund übermittelt. „Mandatare sind Angestellte der Steuerzahler, daher wird auch von ihnen Leistung erwartet“, so Kalchhauser.

Grünen-Vizebürgermeisterin Ingrid Burtscher informiert, dass sie am 5. August ein Schreiben an Kalchhauser sowie den gesamten Gemeinderat gesendet habe. „Da ich noch das bevorstehende Koalitionsgespräch abgewartet habe, hat die Antwort ein paar Tage gedauert“, erklärt Burtscher. Es sei auch im Interesse der Grünen, sich für Gemeinde-Förderungen einzusetzen – allerdings erst ab 1. Jänner 2024. Man habe das im Koalitionsgespräch eingebracht und sei bei der ÖVP auf Interesse gestoßen. Jetzt wolle man die rechtlichen Voraussetzungen genau prüfen lassen.

„Wichtig ist, dass bei solchen Gemeindeförderungen insgesamt die beihilferechtlichen Förderhöchstgrenzen nicht überschritten werden, da sonst durch die Gemeindeförderungen die Bundesförderungen wegfallen würden oder zurückbezahlt werden müssten. Dies möchten wir durch wohlüberlegtes Vorgehen unbedingt verhindern“, informiert die Vizebürgermeisterin. Sie fügt auch hinzu, ständig im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sein und seit ihrem Amtsantritt im März bereits einige kleine Projekte umgesetzt zu haben.