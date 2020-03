Zahlreiche Frauen aller Altersgruppen genossen den gemütlichen Vormittag. Es gab ein tolles Frühstücksbuffet, viele nette Gespräche und alle waren gut gelaunt. Nach der Begrüßung durch Gabriele Bruzek folgten zwei sehr interessante Vorträge. Themen waren Lebens- und Glaubensfragen aus christlicher Sicht.

Karin Maticic berichtete von ihrem Leben und wie sie von ihrem Umfeld in der Kindheit geprägt wurde und welche Rolle Gott in ihrem Leben spielte. Doris Schulte sprach über Emotionale Intelligenz und wie man sich weiter entwickeln kann. Musikalisch hat Christina Hecher mit ihrer Geige die Veranstaltung bereichert. Am Ende gab es noch einen kleinen Bücherverkauf von den Vortragenden.