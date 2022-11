Freidhager im Abschiedsinterview: „Können die Natur nicht austricksen“

Über sieben Jahre lang war Rudolf Freidhager Vorstand der Österreichischen Bundesforste. Mit 1. November übergab er an seinen Nachfolger Andreas Gruber und verabschiedete sich damit in die wohlverdiente Pension. Die NÖN traf Freidhager noch einmal zum Gespräch.

NÖN: Ursprünglich war der Wechsel erst mit Jahresende geplant gewesen. Warum wurde dieser jetzt vorgezogen?

Rudolf Freidhager: Es werden im November und Dezember eigentlich ausschließlich Entscheidungen getroffen, die das Jahr 2023 betreffen. Das werde ich aber nicht mehr umsetzen. Deswegen war meine Bitte an den Aufsichtsrat, mit Ende Oktober auszuscheiden.

Welche Entscheidungen sind das beispielsweise?

Freidhager: Etwa das Budget 2023 mit den einzelnen Gesprächen mit den Betriebsleitern, oder die Kollektivvertragsverhandlungen.

„Meine Ziele waren, dass ich den ganzen Waldbau, die ganze Waldbewirtschaftung inklusive Jagd und Naturschutz auf nachhaltigere Beine stellen wollte und das habe ich auch gemacht.“

Wie lange waren Sie insgesamt bei den Bundesforsten tätig?

Freidhager: Ich war bereits von 1988 bis 2005 Bereichsleiter für Forst/Holz bei den Bundesforsten. 2005 bin ich nach Bayern gegangen und war dort zehn Jahre Vorstandsvorsitzender des Bayrischen Staatsforstes. Am 1. April 2015 bin ich Vorstand bei den Österreichischen Bundesforsten geworden.

Welche Ziele haben Sie als Vorstand verfolgt?

Freidhager: Meine Ziele waren, dass ich den ganzen Waldbau, die ganze Waldbewirtschaftung inklusive Jagd und Naturschutz auf nachhaltigere Beine stellen wollte und das habe ich auch gemacht. Es ist hier darum gegangen, dass man die beiden Begriffe Ökonomie und Ökologie nicht als Gegensatz sieht, sondern als sich bedingende Werte.

Was heißt das?

Freidhager: Das heißt, ökologisches Handeln ist sehr oft auch sehr ökonomisch. Ich muss ökologisch sein, damit ich überhaupt Geld verdienen kann. Die Natur ist die Natur und wir können die Natur nicht austricksen – vor allem vor dem Hintergrund des Klimawandels, der uns seit vier/fünf Jahren wirklich zusetzt. Das waren eigentlich meine beiden Hauptprojekte: das Projekt Ökologie/Ökonomie und das Projekt Wald der Zukunft.

Was ist der Wald der Zukunft?

Freidhager: Der Wald der Zukunft ist ein Projekt, das uns sagt, welche Wälder wir mit welcher Baumartenzusammensetzung jetzt peu à peu aufbauen müssen, damit dieser Wald zwei Grad plus aushält – Stichwort Pariser Klimaabkommen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir in den Tieflagen Fichte haben und die Fichte diese Temperaturen nicht aushält. Wir werden die Fichte hier zum Teil durch Eiche ersetzen müssen. Wir werden Tanne brauchen, wir werden Buche, Linde, Ahorn, etc. brauchen. Und das können wir jetzt genau ansteuern, weil wir für jeden Waldort genau diese Baumartenmischung kennen. Dort müssen wir hin.

Wie werden diese Maßnahmen umgesetzt?

Freidhager: Die Förster und Forstarbeiter setzen die Maßnahmen schließlich um, damit wir sozusagen von A nach B kommen. Das ist ein sehr aufwendiges Projekt gewesen, das wir nicht alleine gemacht haben, sondern mit der Universität für Bodenkultur, mit der Bundesforschungsanstalt für Wald (BFW) und in enger Zusammenarbeit mit dem WWF.

Wie haben Sie die letzten Monate als Vorstand erlebt?

Freidhager: Ich habe eine Abschiedsrunde durch unsere Betriebe gemacht. Mit meinem Büroleiter habe ich alle zwölf Forstbetriebe, die zwei Nationalparkbetriebe und den einen Forsttechnikbetrieb besucht. Meine Frage an die Kolleginnen und Kollegen im Zuge dieses Besuchs war, wie zukunftsfähig sie die Bundesforste einschätzen und was die Bundesforste in Zukunft mehr, gleich oder weniger tun müssen.

Wie waren die Antworten?

Freidhager: Die Antworten haben die Kolleginnen und Kollegen in Vierergruppen ausgearbeitet, präsentiert und dann haben wir darüber diskutiert. Und das Bild war – und das stimmt mich positiv – dass bei allen Schwierigkeiten unsere Leute zum überwiegenden Teil gesagt haben, ja, die Bundesforste sind zukunftsfähig, und das ist erfreulich. Das ist der Verdienst aller Kolleginnen und Kollegen, die alle an einem Strang ziehen.

Was waren Highlights im Laufe Ihrer Vorstandskarriere bei den Bundesforsten?

Freidhager: Ich war gleich zu Beginn auf Betriebsbesuch in einem unserer Forstbetriebe in Tirol und habe versucht zu erklären, was wir im Naturschutz machen – Projekt Wildbienen, seltene Baumarten, Schmetterlingsprojekt, solche Dinge. Ich habe mir überlegt, wie ich das erkläre, ohne dass es als lächerlich oder unsinnig empfunden wird. Ich habe begonnen zu reden und nach kurzer Zeit hat ein Kollege die Hand gehoben und gesagt, dass ich ihnen das so nicht erklären brauche, weil sie das ohnedies machen. Das war ein absolutes Highlight für mich, weil ich gesehen habe, dass diese Ideen sehr wohl auf fruchtbaren Boden fallen.

„Der Klimawandel wird uns noch viel mehr zusetzen. Man muss leider sagen, dass die Menschheit hier noch einiges nicht verstanden hat, und das ist das Problem schlechthin.“

Mit welchen Problemen und Herausforderungen waren Sie konfrontiert?

Freidhager: Eine Herausforderung war sicherlich der ab 2017 jährlich mehr spürbare Klimawandel und seine Auswirkungen. Eine der größten Herausforderungen war auch die Corona-Pandemie mit den Lockdowns. Irgendwie mussten wir das ganze Getriebe aufrecht erhalten. Das Ziel von meinem Vorstandskollegen und mir war, dass niemand seinen Arbeitsplatz verlieren wird und wir wollten auch keine Kurzarbeit machen. Und wir wollten alles tun, damit wir am Ende doch einen bescheidenen Gewinn machen und das haben wir hingekriegt – das war eine Herausforderung. Uns war wichtig, kein Geld vom Staat zu brauchen. Wir haben auch in einem sehr hohen Tempo Homeoffice eingeführt. Und das ist auch geblieben.

Inwieweit war der Holzmarkt davon betroffen?

Freidhager: Unsere Kunden haben gleich zu Beginn die Tore geschlossen. Wir hatten aber noch Schadholz von Schneebruch und Windwurf, das musste aufgearbeitet werden. Das heißt, wir haben sehr hohe Holzlagerstände gehabt, die mittlerweile abgearbeitet sind. Diese Herausforderungen werden aber bleiben, der Klimawandel wird uns noch viel mehr zusetzen. Man muss leider sagen, dass die Menschheit hier noch einiges nicht verstanden hat, und das ist das Problem schlechthin. Selbst wenn wir heute aufhören würden, CO2 zu emittieren, würde das Problem sich erst über die Jahrhunderte lösen, weil es nicht rasch reversibel ist. Wir können bestenfalls den Status quo halten.

Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter?

Freidhager: Das ist die Frage, die mir schon hundertfach gestellt wurde und meine Antwort ist: Ich weiß es nicht. Ich habe beschlossen, nicht den Fehler zu machen, mir jetzt schon hektisch einen Terminplan anzufüllen. Es wird mir aber bestimmt nicht langweilig. Jetzt möchte ich aber einmal das Gefühl haben, dass ich aufgestanden bin, wann es mich gefreut hat und nicht, wann der Wecker geläutet hat. Und nach dem Frühstück entscheide ich ganz spontan, wie es weitergeht. Ich bin jetzt das 18. Jahr Vorstand und da ist man mit einem vollen Terminkalender über weite Strecken immer fremdbestimmt gewesen.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?

Freidhager: Ich wünsche mir, dass er die Ziele, die er sich setzt, auch erreicht – und ich bin überzeugt, dass er das schafft.

