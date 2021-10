Gablitzerin Marvie Pfeifer holt 1. Preis bei "podium.jazz.pop.rock"

Vor einigen Tagen fand der Bundeswettbewerb podium.jazz.pop.rock in Wien statt. Mit dabei war auch die Gablitzerin Marvie Pfeifer, die beim niederösterreichischen Landeswettbewerb einen 1. Preis mit Auszeichnung und daher die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb bekommen hatte. Sie trat hier in der Stilkategorie Singer-Songwriter in der Altersgruppe III an und erreichten einen großartigen 1. Preis.

Pfeifer lernt bereits seit vielen Jahren in der Musikschule Wienerwald Mitte Klavier bei Angelika Bichler-Ortner und wurde gleichzeitig bei ihrem Bandprojekt TMC-Girls, sowohl bei Auftritten als auch beim Wettbewerb podium.jazz.pop.rock, sehr erfolgreich von Edi Köhldorfer betreut.

Der arrivierte Gitarrist Edi Köhldorfer unterrichtet seit 18 Jahren in der Musikschule Wienerwald Mitte Gitarre und E-Gitarre und hat große Erfahrung im erfolgreichen Coachen von Schülerbands. Auch Köhldorfer freut sich über diesen großen Erfolg: „Es ist besonders toll, mit Marvie zu arbeiten, weil sie nicht nur eine sehr begabte Sängerin, Pianistin und Songwriterin ist, sondern auch bereit ist, Neues anzunehmen und sich weiterzuentwickeln.“