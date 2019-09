„Let`s Groove Tonight“ wurde in der Bühne von der einzigartigen 70s Party Band „Crazy Heels“ ausgerufen.

Disco-Party mit den "Crazy Heels" in Purkersdorf .

Schon das Outfit der Band war ein echter Hingucker, Glitzer, Plateauschuhe, viel Glamour. Alles bunt und schrill wie seinerzeit, als sich die Selbstdarsteller im Spiegel beim Tanzen auf der Discobühne selbst begeistert betrachteten.

Es verwundert nicht, dass in der Bühne schon nach wenigen Minuten getanzt wurde, der Sound war perfekt wie die Bühnenshow. Fast vergessene Songs von den Ikonen dieser Ära, ewig nicht gehört und schon gar nicht live. „Disco Infero“, „Car Wash“, ein Village People Medley, Songs der Bee Gees, alles, was das Disco Herz begehrt.

Im Finale ein sehr fetziger „Time Warp“ aus der Rocky Horror Picture Show und zum Schluß „ I will survive“, mit der Botschaft: Disco will never die!