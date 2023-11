Dinner mit Kerzenschein im SeneCura Purkersdorf

Stolze 68 Anmeldungen konnte das Team des Sozialzentrums für das geplante Candle Light Dinner entgegennehmen. Die Erwartungen waren hoch und konnten schlussendlich erfüllt werden. Die Seniorinnen und Senioren durften sich nicht nur über festlich dekorierte Tische von Seniorenbetreuerin Andrea Gösselbauer freuen, sondern auch über ein köstliches Menü, bestehend aus Fisch, Rindsrouladen, Kärntner Steinpilznudeln und Topfenobersnockerln.

Zusammengestellt wurde das Menü von Küchenchef Günther Wallner, der sich über junge Mithilfe freuen durfte. Verena Buchinger und Sarah Macher von der Neuen Mittelschule Purkersdorf unterstützten ihn ebenso wie die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Johanna Moisi und Sandra Faber.

Hausleitung Barbara Hausleitner bedankt sich herzlich bei den Schülerinnen Verena Buchinger und Sarah Macher für die Unterstützung. Foto: SeneCura Purkersdorf

„Dieser Abend war für unsere Seniorinnen und Senioren ein wunderbares Erlebnis um mit ihren Lieben, in stimmungsvollem Ambiente, die Zeit zu genießen“, blickt Direktionsassistentin Maria Zauner freudig auf den Abend zurück und ergänzt: „Auch die Angehörigen freuten sich sehr darüber, das Haus in diesem stilvollen Rahmen kennen zu lernen und so ließ man den Abend gerne gemeinsam ausklingen.“