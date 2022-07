Tennis mit Musik: Neues Trainingsangebot in Gablitz

Werbung

„Musik hat im Hause Kiennast einen großen Stellenwert, daher war und ist es uns ein Anliegen Musik und Tennis zu verbinden“, sagt Erwin Kiennasts Lebensgefährtin Wilma Nestelberger, die für „Tennis Kiennast“ zuständig ist.

„Cardio Tennis“ heißt das neue Angebot, das für alle Altersgruppen und Spielstärken geeignet ist. „Ziel ist es immer in Bewegung zu bleiben. Damit werden Kondition, Ausdauer und Spieltechnik trainiert“, weiß Nestelberger. Außerdem werde die Fettverbrennung angekurbelt.

Wilma Nestelberger (r.) mit Tennistrainer An Le, der die Übungen vorgibt. Foto: privat

Tennistrainer An Le ergänzt: „Wir machen das Cardiotraining, weil es den Sportlern mehr Vergnügen bereitet, als reines Techniktraining. Es ist sehr intensiv, kurzweilig und macht den Schülern großen Spaß.“ Die Musikauswahl stellt übrigens Nestelberger zusammen: „Von lateinamerikanischen Rhythmen über Pop und Schlager – solange der Beat stimmt, hat jede Musikrichtung ihren Platz auf dem Platz. Der Rhythmus soll die Spieler motivieren und den Takt in der Bewegung vorgeben, sodass durch die Musik Zug in die ganze Sache kommt.“

Das spezielle Angebot gibt es jeden Montag und ist für die ganze Familie geeignet. Teilnehmen können acht bis zwölf Personen. Bereits zwei Mal fand Cardio-Tennis schon statt. „Und alle, die beim ersten Mal dabei waren, haben wieder teilgenommen. Es hat ihnen also Spaß gemacht“, freut sich Nestelberger. Anmelden kann man sich per SMS unter 0664/3421258.

