Guter Besuch bei Flohmarkt in Gablitz

„Diesmal wird uns das Wetter wohl einen Strich durch die Rechnung machen“, befürchtete Simon Dörflinger vom Veranstalter, der Pfarrcaritas Gablitz, noch kurz vor Eröffnung des Caritaslager-Flohmarktes für Menschen in Not in der Marktgemeinde. Doch trotz aller widrigen wetterbedingten Umstände ließen es sich viele nicht nehmen, Bücher, Geschirr, Spielzeug, Kleidung oder auch Elektrogeräte genauer unter die Lupe zu nehmen und natürlich auch zu kaufen.

Die nächsten Möglichkeiten zum Gustieren und Kaufen sind Freitag, der 21. April, im Wintergarten des Marienheims, und eine Woche später, am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, beim Pfarrflohmarkt in der Glashalle Gablitz.

