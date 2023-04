Backstage auf Du und Du mit den Stars

Ihre Kochkünste sind quer durch alle Musik-Genres beliebt und gefragt. Ob Anna Netrebko, Carla Bruni, Sting, Wanda, Austropopper wie Wolfgang Ambros oder Gert Steinbäcker, Künstler-Duos wie Pizzera & Jaus oder Seiler und Speer aber auch Hollywood-Star Kiefer Sutherland: Sie und viele mehr betreute Michaela Hansl seit 2014 mit ihrem auf Backstage spezialisierten Catering-Unternehmen Healthy & Happy. Die Wirtin von Hansls Linde bekocht Künstler in Konzerthaus, Stadthalle, Gasometer, Ernst Happel Stadion oder der Ottakringer Brauerei aber auch on Tour und fallweise im Ausland. Gemeinsam mit ihren beiden erwachsenen Söhnen, dem 23-jährigen Koch und Kellner Jonas und dem 25-jährigen Jan, einem gelernten Bürokaufmann, der als Serviceleiter ihres Restaurants tätig ist, verwöhnt sie die Bühnenstars mit kulinarischen Genüssen.

Beste Newcomer

Bei der 70. Berlinale wurden sie 2020 als beste Newcomer bei der Premiere und auf dem roten Teppich gefeiert. „Als Dank für ein zuvor erfolgtes Filmcatering wurden wir als Teil des Teams mitgenommen", erinnert sich Hansl stolz. „Viele Freundschaften sind über die Jahre mit den Künstlern entstanden", erzählt sie der NÖN weiters. Auch Sido oder Sarah Connor, Michelle, Reinhard Fendrich, Romina Power und Al Bano Carrisi durfte sie den Tisch decken, Rapper Cro hat sie bei dieser Gelegenheit ohne Maske kennengelernt. Ihr erstes Künstler-Catering fand für Nana Mouskouri statt, bald darauf folgte AC/DC. Und erst Montag letzter Woche caterte sie rund um das Konzert von Eros Ramazotti in der Stadthalle.

Durch das Kochen bin ich nahe an viele Künstler gekommen. Michaela Hansl

Zündender Funke für diese spannende kulinarische Karriere war ihre beste Freundin Katrin Edtmeier. Sie war Geschäftsführerin einer der größten Konzertagenturen, suchte jemanden der im Backstage-Bereich für Künstler kocht und holte Hansl an Bord. Diese hatte nach der Kochausbildung in der HLWA Steyr Erfahrung als Redakteurin eines Lifestyle-Magazins und in der PR gesammelt, studierte Sport und bildete sich zur Ernährungstrainerin weiter. Im Zuge dieses Lehrgangs erarbeitete sie als Gesundheitsprojekt auch ein Kochworkshop-Programm mit über 1.000 Schülern. Heute weiß sie besser denn je, wie sehr Liebe durch den Magen geht und gute Mahlzeiten das Gemüt heben: „Durch das Kochen bin ich nahe an viele Künstler gekommen, sie sind alle glücklich, bedanken sich und durch das Reden kommen wir zusammen und in engeren Kontakt.“

Synergie ist aufgegangen

Und Sohn Jonas meint: „Mir taugt diese Arbeit sehr, auch wenn sie anstrengend ist. Aber es macht immer viel Spaß, große Stars kennenzulernen.“ Und Jan betont: „Wir sind ein nachhaltiges Familienunternehmen, achten sehr auf Qualität und freuen uns, wenn wir am Ende des Tages unsere Kunden glücklich gemacht haben.“ Zudem ist das Catering auch Werbeträger für das Lokal, das erst im letzten November eröffnete (die NÖN berichtete), und zieht neben Gästen aus der Region auch viel Wiener Publikum an. Die Synergie ist aufgegangen, denn Michaela Hansl, die am Riederberg wohnt, hatte einerseits eine größere Location mit Wien-Nähe für die Zubereitung der Catering-Produkte gesucht, andererseits wollte sie gute Stamm-Mitarbeiter auch langfristig anstellen können. Was nun, nach der Umbauphase seit März 2022, auch bestens gelang. Im Lokal finden um die 55 Personen Platz, mit dem Gastgarten um die 100.

Hansl hat Haferreis wiederentdeckt

Auch zwei Bücher hat die energiegeladene Mutter dreier Söhne und einer Tochter, darunter ein vierjähriger Nachzügler, publiziert: Eines über Haferreis, der im ersten Weltkrieg ein Hauptnahrungsmittel war, das sie wiederentdeckte, sowie einen Ratgeber mit Rezepten für siebentägiges Basen-Fasten. „Damit kann man healthy und happy auf Kohlenhydrat-Basis fasten ohne zu hungern“, erläutert sie. Derzeit freut sich Hansl auf die Eröffnung der Gartensaison, die ab Mai auch neue Lokal-Öffnungszeiten mit sich bringt: Das Familien-Trio kann dann Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 11.30 Uhr besucht werden.

