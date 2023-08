Rudi Dolezal zur Causa Rammstein: „Bin gegen Vorverurteilung“

Sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch werden Till Lindemann vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft Berlin läuft ein Ermittlungsverfahren gegen den Rammstein-Sänger. Einer, der mit der Band in den 90er-Jahren zusammengearbeitet hat, ist der Purkersdorfer Filmemacher Rudi Dolezal. Er hat 1997 das Musikvideo zum Lied „Engel“ produziert.

„Ich kenne die Jungs und es gefällt mir nicht, was ich da so höre. Aber ich bin gegen Vorverurteilung“, sagt Dolezal gegenüber der NÖN. Schließlich lebe man in einem Rechtsstaat und so lange man nicht verurteilt wird, gilt die Unschuldsvermutung. Dolezal hat auch mit den Bandkollegen von Lindemann gesprochen: „Mir wurde erzählt, dass sich Lindemann immer wieder aufführt, aber von K.O.-Tropfen will man im Umkreis der Band nichts hören, das wird absolut ausgeschlossen'.“

Klar sei, dass Rammstein schon immer provoziert und mit Tabubrüchen spielt. Der Purkersdorfer ist auch dagegen, die Konzerte der deutschen Band abzusagen. Hier wurden 100.000 Leute auf ihren Tickets sitzen bleiben. „Wenn alle Politiker, die angeklagt sind, nicht mehr reden dürften, dann wäre es ziemlich ruhig im Parlament“, meint der Filmemacher.

Dolezal findet es toll, dass sich die Frauen an die Öffentlichkeit wagen. „Wenn solche Dinge systematisch passieren, dann muss das aufgezeigt werden. Einige Vorwürfe haben sich allerdings schon als haltlos herausgestellt“, so Dolezal. Seiner Meinung nach seien aber Frauen schon immer gerne nahe an den Rock'n'Roll-Superstars gewesen. „Das geht zurück bis auf Elvis Presley“, weiß der Purkersdorfer.