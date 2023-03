Erdbebenhilfe: Gablitzer unterstützen weltweit

Ein beeindruckendes Duo: Filiz Yazgi, die eine tolle Veranstaltung organisierte, und die übervolle Spendenbox. Foto: Michael Cech

Die Bilder sind allen bekannt: zerstörte Häuser, Schutt auf den Straßen, Menschen in Not. Das schreckliche Erdbeben, das in Teilen von Syrien und der Türkei für Chaos und viel menschliches Leid gesorgt hat, macht auch in Österreich fassungslos.

Unter dem Titel „Gutes Essen für einen guten Zweck“ versuchte die Gablitzerin Filiz Yazgi, Mitarbeiterin am Gemeindeamt, auf ganz besondere Art und Weise mit ihrer persönlichen Betroffenheit umzugehen: „Ich habe Wurzeln in der Türkei und Verwandte väterlicherseits leben im Erdbebengebiet. Zum Glück ist ihnen nichts passiert, sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Aber das Haus, in dem sie gewohnt haben, ist eingestürzt. Viele Freunde von ihnen sind jedoch leider gestorben.“

Umso mehr freute sie die riesige Welle der Unterstützung, mit der ihr Vorhaben, gespendetes Essen gegen eine Spende abzugeben, aufgenommen wurde. Viele Restaurants, unter anderem XXL Gablitzer Grill, Gablitzer Kebap, die Pizzeria Antonello und das Feng Sheng China Restaurant in Purkersdorf, halfen. Aber auch viele Privatpersonen, Schulen und Luftballons & Partyzubehör Gablitz ließen es sich nicht nehmen, ihren Teil zum Gelingen beizutragen. Die Marktgemeinde Gablitz stellte die Glashalle gratis zur Verfügung.

Über 9.500 Euro gesammelt

Damit die Einnahmen auch direkt zu den Notleidenden gelangen, setzt Yazgi auf bewährte Kräfte. Eine Hälfe der Spenden wird von „Gablitz hilft“ in Syrien verwendet, um das Lebensnotwendigste für die Opfer zu organisieren. Die andere Hälfte erhält eine türkische Hilfsorganisation. Und die Hilfsbereitschaft der Galbitzerinnen und Gablitzer, die sich in diesem Fall in der Spendenhöhe ausdrückt, kann sich wahrlich sehen lassen. „Wir haben insgesamt 9.529 Euro nur bei der Veranstaltung eingenommen, viele haben aber auch erst danach gespendet. Mittlerweile können wir mehr als 10.300 Euro in das Katastrophengebiet schicken. Auf vielfachen Wunsch werde ich aber noch bis Freitag warten, bis ich die Aktion abschließe“, ist Fililz Yazgi den vielen Unterstützern dankbar.

