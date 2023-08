Mit Harleys für kranke Kinder gesammelt

Vollbild

Beim Zwischenstopp in Pressbaum wurde ein Zwischenstand von 226.000,- Euro an Spendengeldern von den Organisatoren der Harley Davidson Charity Tour verlautbart. Volksopernsänger Wolfgang Gratschmaier übernahm wie bereits im Vorjahr die Moderation der Veranstaltung. Unter den zahlreichen Gästen befand sich Erich Baumgartner, Ensemble Mitglied der Wientalbühne. FF Kommandant Michael Uetz mit Jutta Polzer, Vizepräsidentin der Duckhüttler Gilde, dem Hochstrasser Rudolf Glazmaier, Wolfgang Gratschmaier und Mitgliedern der FF Pressbaum. Jutta Polzer, Lisi Szerencsics, Barbara Frigo, Andrea Wallentich, Brigitte Knapp und Elfi Breier im Gastro Stand. Zwei mal Rudolf Glazmaier - Vater und Sohn - mit der ältesten Harley Davidson (Baujahr 1926) der Veranstaltung. photo by nadja buechler Immer dabei - der Harley Davidson Wagen mit den Fanartikeln.

