„Mauerbachstimmen“ freuen sich über singbegeisterte Mitglieder

In Mauerbach gibt es mit den „Mauerbachstimmen“ einen neuen Chor.

Zwei Treffen hat es bereits gegeben. Dazu informiert Elisabeth Richter, Obfrau und Mitgründerin von Menschengarten: „Wir waren sehr begeistert, dass an beiden Info-Terminen uns viele interessierte Sängerinnen und Sänger besucht haben.“

Bei den Infotreffen wurde zum einen das Organisationsteam und die Chorleiterin vorgestellt, die nächsten geplanten Schritte besprochen und weiters gab neben einem kleinen gemeinsamen Singen ebenfalls eine Vorstellungsrunde aller Anwesenden. Beim zweiten Termin fand bereits die erste Chorprobe statt, in der das Adventlied „Hört, es singt und klingt mit Schalle“ einstudiert wurde.

Bei den Mitgliedern des Chors handelt es sich um eine bunte Gruppe von Musikbegeisterten, von Jung bis Alt, von Anfängern bis zu erfahrenen Sängern. „Unser Ziel ist es, die Freude am Singen zu teilen, die Gemeinschaft zu stärken“, sagt Richter.

Unter der Schirmherrschaft des Vereins Menschengarten sind für den Chor folge Personen verantwortlich: Chorleiterin ist Tatjana Maria Wrumnig. Sie studierte Musikwissenschaft im Nebenfach Litauisch und absolvierte 2018 ein Auslandssemester an der Universität Vilnius. Seit 2014 hat sie regelmäßig an Chorleitungsseminaren in Österreich, Litauen und Lettland unter anderem bei Andreas Gassner, Rahela Durič, Vytautas Miškinis und Ints Teterovskis teilgenommen und ist Mitglied als Sopranistin des Wiener Singvereins. Weiters hat Wrumnig den Litauischen Chor „Gaida“ in Wien und die Singgemeinschaft „Aufklang“ einige Jahre geleitet. Die organisatorische Leitung des Chors übernehmen Aleksandra Piewald und Astrid Rotheneder, zwei motivierte und singbegeisterte Frauen aus Mauerbach.

Bezüglich der Musik, die der Chor spielen wird, sieht es ähnlich aus: „Bei uns ist für jeden etwas dabei! Quer durch die Musikgeschichte. Von der Renaissance, über zeitgenössische Chormusik aus ganz Europa und darüber hinaus, bis hin zu schwungvollen Pop-Arrangements“, verrät die Obfrau des Mauerbacher Familienzentrum Menschengarten.

Doch was genau müssen Sängerinnen und Sänger mitbringen, um Teil des neuen Mauerbacher Chors zu werden? Auch darauf findet Richter ein klare Antwort: „Wir freuen uns über viele interessierte Sängerinnen und Sänger mit viel Freude an der Musik.“ Weiters fügt sie an: „Ab 16 Jahren aufwärts freuen wir uns über jede und jeden Musikbegeisterten.“

Interessierte Sänger können sich per Mail unter info@menschengarten.at oder telefonisch unter 0664 531 55 28 melden. Der offizielle Start beginnt mit den regelmäßigen Proben ab dem 10. November und findet von da an jede Woche um 19:30 Uhr in der Schlossparkhalle in Mauerbach statt.