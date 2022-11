Advent in Region Purkersdorf: „Wollen nicht auf Tradition verzichten“

In den vergangenen beiden Jahren konnten Adventmärkte wegen der Corona-Pandemie entweder gar nicht oder nur in abgespeckter Form über die Bühne gehen. Märkte werden zwar heuer wieder fast überall stattfinden, wegen der hohen Energiekosten zum Teil aber wieder in veränderter Form.

In Purkersdorf soll der Adventmarkt fast wie vor der Corona-Pandemie wieder stattfinden. Eröffnet wird er, gemeinsam mit dem Eislaufplatz, am 25. November. „Das ist eine Woche später als sonst, weil wir als Gemeinde gesagt haben, dass wir auch hier Energie sparen möchten, aber trotzdem nicht auf die schöne Tradition Adventmarkt verzichten wollen“, erklärt Bürgermeister Stefan Steinbichler.

„Baum wird am 25. November illuminiert“

Die Vorbereitung ist dabei dieselbe wie jedes Jahr. „Wir holen am 23. November den Baum aus unserer Partnergemeinde Göstling an der Ybbs, danach wird er aufgeputzt und am 25. November illuminiert“, schildert der Stadtchef.

Einschränkungen wird es beim Eislaufplatz geben. Derzeit ist der Eislaufplatz bis 2. Jänner geplant, bislang stand er der Bevölkerung immer bis zu den Semesterferien zur Verfügung. Aber auch hier kann sich noch einiges wetterbedingt ändern. „Wenn es nach dem 2. Jänner noch sehr kalt sein sollte, können wir den Eislaufplatz mitunter verlängern. Wenn es aber hingegen zu warm sein sollte, werden wir ihn abbauen beziehungsweise wenn es überhaupt zu warm werden sollte, müssen wir ihn sperren.“

Auch auf zusätzliche Heizquellen wird in Purkersdorf verzichtet. „Heizschwammerl hat es in den Vorjahren eigentlich ausschließlich bei den Gastronomen gegeben, wir von der Stadtgemeinde haben keine aufgestellt und das wird es auch heuer nicht geben“, verspricht Steinbichler.

Adventmarkt mit Krampusbesuch

In Gablitz wird Kunst und Tradition im Advent wieder großgeschrieben. Am 19. und 20. November findet einerseits in der Festhalle die Gablitzer Kunst-Weihnacht des Freizeit- und Tourismusvereins statt. Zeitgleich geht in der Glashalle die Kunst- und Handwerksausstellung, organisiert von Elisabeth Toman, über die Bühne.

Am ersten Dezemberwochenende veranstaltet die Pfarre Gablitz gemeinsam mit der Marktgemeinde nach zweijähriger Corona-bedingter Pause wieder den traditionellen Gablitzer Adventmarkt vor der Pfarrkirche. Dabei gibt es aber nicht nur Punsch, Glühwein und Kunsthandwerk, sondern auch der Krampus kommt am Sonntag zu Besuch.

In Mauerbach wird heuer wieder von 25. bis 27. November ein Adventmarkt vor der Kartause stattfinden, den die Gemeinde gemeinsam mit den lokalen Vereinen, Organisationen und Gewerbetreibenden veranstaltet. Hygiene und das Freihalten der Durchgänge wird hier großgeschrieben, Konzepte wurden erarbeitet. Aber auch Energiesparen ist ein Thema.

Kein Thema sind hingegen Heizschwammerl. „Wir haben Feuertonnen, die mit Holz betrieben werden. Auch bei der Beleuchtung des Marktes setzen unsere Fremdfirmen zu großen Teilen bereits auf sparsame LED-Lampen. Heizstrahler sind in den Hütten ebenfalls nicht zugelassen. An der Punsch- & Glühweintemperatur werden wir aber nicht drehen“, schmunzelt Organisator, geschäftsführender Gemeinderat Matthias Pilter.

Auch in Wolfsgraben, Tullnerbach und Pressbaum laden Märkte zum Verweilen ein.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.