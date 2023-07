Wertvoller Austausch unter Ortschefinnen

Soziale Themen standen im Vordergrund beim Bürgermeisterinnentreffen in St. Ulrich bei Steyr in Oberösterreich, erzählt die Wolfgrabener Bürgermeisterin Claudia Bock, die auch heuer wieder mit dabei war. „Dieser Austausch unter Kolleginnen ist eine sehr wertvolle Geschichte. Es ist einfach etwas anderes, wenn nur Frauen zusammen kommen“, berichtet Bock von dieser parteiübergreifenden Veranstaltung.

Gemeinsam mit der für Frauen und Familie zuständigen Ministerin Susanne Raab wurden Themen, wie Familie und Kinderbetreuung behandelt. „Wir haben uns auch über die Umsetzung der EU-Richtlinie '22 plus' unterhalten, die mehr Männer in Karenz bringen soll“, teilt Bock mit. Die Wolfsgrabener Bürgermeisterin freute sich auch darüber persönlich mit der Ministerin sprechen zu können: „Es ist natürlich wertschätzend, wenn sich die zuständige Ministerin Zeit nimmt.“

Auch einige Projekte aus Gemeinden wurden präsentiert. „Ich habe beispielsweise die Gründung unserer erneuerbaren Energiegemeinschaft vorgestellt“, so Bock. Auch Projekte zu Kinderbetreuung oder Elektromobilität wurden gezeigt. Mit Landeshauptmann Thomas Stelzer besprochen wurde auch die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich und Oberösterreich. „Auch in Oberösterreich war die Aufregung groß, aber es kommt eben immer auf die handelnden Personen an“, meint Bock.

Auch das Rahmenprogramm mit Sami Molcho zum Thema „Körpersprache - Der Körper lügt nie“ hat Bock beeindruckt, ebenso wie der Besuch in einer kleinen Molkerei und das Abendessen in Steyr. Zum Abschluss haben die Bürgermeisterinnen noch das Vernetzen gemeinsam mit einer Textilkünstlerin in einem Kunstwerk aus Stoffstreifen sichtbar gemacht. „Wir haben beschlossen, uns ein Foto davon in unseren Büros aufzuhängen“, so Bock abschließend.