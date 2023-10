Lukas Perman: „Pferde spiegeln die innere Haltung“

Er sitzt fest im Sattel. Auf der Bühne ebenso wie am Rücken der Pferde. Musicalstar Lukas Perman ritt bereits in seiner Kindheit in Oberösterreich. Als er Ende 20 war, entdeckte er das Reiten in der Natur wieder als Ausgleich zum Beruf. Heute pflegt er den Umgang mit Islandpferden als Vater-Töchter-Hobby mit seinen beiden älteren Mädchen Liv Su, 8 und Ivy Su, 5 Jahre. In der Corona-Zeit entdeckte er zudem das pferdegestützte Coaching: „Ich absolvierte eine teils private Coaching-Ausbildung und beginne jetzt im Herbst eine systemische Ausbildung in Salzburg und Wien, da ich gerne mehr im Bereich Personality Coaching anbieten möchte“, erzählt Perman.

Einzigartiger Co-Coach

Der seit 2019 im Irenental lebende Künstler bietet das pferdegestützte Coaching an verschiedenen Standorten an, vor unserer Haustüre am liebsten in der Pfalzau und im Wienerwald. „Beim Pferd muss man präsent sein. Die Faszination dieser sensiblen Tiere liegt in ihrer unmittelbaren Wahrhaftigkeit und macht sie so zu einem einzigartigen Co-Coach. Sie spiegeln die wahre, innere Haltung und offenbaren damit unverfälscht, was oft von der Ratio verblendet wird“, führt Perman aus. Pferdegestütztes Coaching kann demnach in vielen Bereichen der persönlichen Entwicklung - sowohl im beruflichen wie auch im privaten Kontext - bereichernd wirken, etwa bei Weggabelungen im Leben, bei Entscheidungsfindungen, Orientierungs- oder Konfliktthemen. Zudem muss man nicht selbst reiten können, um mit dem Pferd als Co-Coach zu arbeiten.

Wir schaukeln das Schiff ganz gut. Lukas Perman

Privat liegen Lukas Perman die Kinder in den Ohren, ein eigenes Pferd anzuschaffen. „Das ist angedacht, wenn sie etwas größer sind. Mein Traum ist hier bei unserem Haus ein Untersteller für den Sommer und dass wir das Tier im Winter dann in einen festen Stall einstellen“, blickt der Vierfach-Vater in die nicht allzu ferne Zukunft. Leichter wird es für ihn und Ehefrau und Musicalstar Marjan Shaki jedenfalls, wenn die jetzt einjährigen Zwillinge Lil und Ian etwas selbstständiger sind. Mit vier kleinen Kindern ist das Leben des Paares „momentan mit viel Liebe erfüllt, sehr dicht und wir schaukeln das Schiff ganz gut“, lächelt Lukas Perman und meint weiters: „Ich schaue, dass ich noch ein weiteres Jahr als Vater viel da bin, pointierte Projekte mache und nicht voll eingespannt bin.“ Zudem schätzt er „die wunderbare Durchmischung von Leuten im Irenental, die uns sehr herzlich aufgenommen haben und wo wir gerne bei manchen Veranstaltungen teilnehmen.“

Wallendes Künstlerblut

Den Sommer über genoss er auf der Seebühne Mörbisch die Rolle des Architekten Sam im ABBA-Musical Mamma Mia, der im Finale seine Donna zum Traualtar führt. Über 6.000 Zuseher pro Vorstellung, davon elf zusätzlich angesetzte, und über 180.000 verkaufte Tickets lassen wohl jedes Künstlerblut wallen, vor allem, wenn die Zuseher nach der Aufführung beseelt nach Hause gehen. „Was für ein Traumjob in einer Traumkulisse mit einer Traumrolle zusammen mit einer Traumcast“, ließ er seine Follower auf Social Media Kanälen dazu wissen. Dort schrieb auch Bettina Mönch, die seine Bühnenliebe Donna spielte: „Unglaublich, dass Lukas und ich nie wieder zusammen auf der Bühne standen seit unserem Musical-Studium am Konservatorium, wo wir vier Jahre zusammen geschwitzt, gesungen, gespielt, getanzt, geblödelt und gezweifelt haben. Welche Rollen wären für so ein Bühnen-Wiedersehen besser geeignet als Sam und Donna, die sich nach zwanzig Jahren wiedersehen. Eine große Freude ist das!“

Großes Weihnachtskonzert

Für den 16. Dezember bereitet Lukas Perman gemeinsam mit Marjan Shaki und anderen Musicalstars ein großes Weihnachtskonzert in der Stadthalle vor, das er als Veranstalter und Produzent organisiert. Zu Jahresbeginn 2024 tritt er dann wieder am Landestheater Salzburg als Kapitän von Trapp im Musical The Sound of Music auf.