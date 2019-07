Ein besonderer Abend wird das für Thomas Malik werden, am Freitag, 2. August: Der Künstler wird nach zehn Jahren wieder in seiner Heimatstadt auf der Bühne stehen. „Das wird ein ganz spezieller Auftritt, da viele Freunde und Bekannte auch mit dabei sein werden“, freut sich Thomas Malik, der jetzt in Wien wohnt.

„Ich bin aber in Purkersdorf aufgewachsen und mindestens einmal pro Woche in der Stadt, um meine Mutter zu besuchen“, erzählt Malik. An Purkersdorf gefällt ihm besonders der Blick auf die Freihlerhöhe und die Lage mitten im Wienerwald.

Bei der Veranstaltung dürfen sich die Gäste auf ein humorvolles Programm im altbewährten Wiener Stil freuen. Der Abend steht unter dem Motto „Bitt‘schön, was ist ein Buffo?“. Gemeinsam mit Andreas Sauerzapf und mit Klavierbegleitung von Björn Maseng wird Malik auf der Bühne stehen und in Doppelconférencen von Johann Nestroy, Karl Farkas, Hermann Leopoldi und Hugo Wiener Texte und Lieder zum Besten geben. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Bildungszentrum Purkersdorf. Der Eintritt ist frei. „Es gibt freie Platzwahl, ich rate den Gästen also, rechtzeitig zu kommen“, meint Malik.