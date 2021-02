Die Zahl der Corona-Infizierten ist in der Stadtgemeinde vergangene Woche rapide gestiegen. Der Grund: im SeneCura Sozialzentrum Purkersdorf haben sich sowohl Bewohner als auch einige Mitarbeitende mit Covid-19 infiziert. Genaue Zahlen konnten vonseiten des Pflegeheimes Anfang der Woche nicht genannt werden. Am Dienstag (nach Redaktionsschluss, Anm.) fand eine neuerliche Testung statt. „Wir gehen davon aus, dass der Großteil der Mitarbeitenden bald ins Haus zurückkommen kann und auch viele der infizierten Bewohnerinnen und Bewohner morgen negativ getestet werden und somit als genesen gelten“, heißt es dazu auf NÖN-Nachfrage am Montag. Wo sich die Bewohner beziehungsweise das Personal angesteckt haben, ist nicht bekannt.

Den meisten Bewohnern des SeneCura, die mit Covid-19 infiziert sind, geht es den Umständen entsprechend gut, sie zeigen einen milden Verlauf. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, werden sie – soweit möglich – gesondert und räumlich getrennt von allen weiteren Bewohnern betreut. Auch das Pflegepersonal, das sich am Montag noch in häuslicher Quarantäne befand, weist einen milden Verlauf auf.

„Man kann nach heutigem Wissensstand davon ausgehen, dass bei Personen, die schon die erste Teilimpfung erhalten haben, nach circa zehn bis 14 Tagen ein gewisser Schutz besteht“, heißt es vonseiten des SeneCura.

Auch auf die geplante zweite Teilimpfung wirkt sich die Infizierung mit Covid-19 aus. „Nach aktuellem Wissensstand und Empfehlung der Gesundheitsbehörden geht man so vor, dass Personen, die nach der ersten Covid-19-Teilimpfung während des Intervalls zur zweiten Impfung an Covid-19 erkranken, die zweite Teilimpfung nicht wie geplant erhalten“, lautet die Erklärung aus dem Sozialzentrum. Die bereits mit Covid-Infizierten haben eine natürliche Immunität erworben, die zumindest sechs bis acht Monate anhalten soll. Eine weitere Vorgehensweise wird noch evaluiert. Man geht aber aus heutiger Sicht davon aus, dass nach diesen sechs bis Monaten mit einer Impfung aufgefrischt wird.

Aufgrund der derzeitigen Situation sind Besuche nur in Ausnahmefällen möglich. Dazu zählt etwa der Besuch von palliativ betreuten Bewohnern.

Mit heute Mittwoch, 10. Februar, soll es – soweit die Testungen ein entsprechendes Ergebnis ergeben – schrittweise Lockerungen der Besuchsbeschränkungen geben. Die Hausleitung stehe aber in Kontakt mit Angehörigen und kläre regelmäßig über etwaige Änderungen und Vorkomnisse auf, heißt es.