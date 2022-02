Friseure beklagen Pfusch als großes Problem in der Region Purkersdorf

Vergangenen Samstag sind weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. Unter anderem ist die 2G-Regel in Geschäften und Museen sowie bei körpernahen Dienstleistern gefallen.

Beim Friseurbesuch braucht es ab sofort keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis mehr, sondern es reicht ein negatives Testergebnis. Eine Maske muss allerdings weiterhin getragen werden. Die NÖN hörte sich bei Friseuren in der Region um, wie die neue Regelung aufgenommen wird und wie es ihnen während der 2G-Regelung erging.

„Der Pfusch blüht wie noch nie“ Sigrid Wächter-Rydl, Inhaberin von Rydl’s Friseur in Purkersdorf

„Jeder, der die 2G-Regel zugelassen hat, hat sich ins Fettnäpfchen gesetzt. Das war eine Hetzjagd auf Ungeimpfte. Die impfstofffreien Personen brauchen uns nicht, der Pfusch blüht wie noch nie. Das merke ich an den vielen Friseurbedarf-Paketen, die täglich in und um Purkersdorf zugestellt werden. Schon seit dem ersten Lockdown ist das so. Die Menschen, die damals als arbeitslos gemeldet wurden, haben sich umorientiert“, beklagt Sigrid Wächter-Rydl, Inhaberin von Rydl’s Friseur in Purkersdorf.

Sie befürchtet, dass viele Geschäfte wegen der Corona-Maßnahmen nicht überleben werden. „Die Ungeimpften brauchen uns nicht, aber wir brauchen sie. Das gilt auch für den Handel und die Gastronomie. Man wird sehen, wie viele Geschäfte noch zusperren müssen. Wir haben das Glück, dass wir viele Stammkunden haben. Aber einige, die nicht kommen durften, sind aber in der Zwischenzeit ausgewichen.“

„3G-Regel hätte bleiben müssen“

Zudem fühlt sie sich von der Wirtschaftskammer als Interessensvertretung schlecht vertreten. „Ich bin sauer. Es hätte von Haus aus die 3G-Regel bleiben müssen. Mir persönlich bringt im Salon eine getestete Person mehr Sicherheit, als eine geimpfte, die sich in Sicherheit wiegt. Denn, wie man weiß, können auch Geimpfte das Virus weitergeben.“

Renate Steinlechner von Renates Haarstudio in Pressbaum merkt hingegen zwischen der 2G und 3G-Regelung kaum einen Unterschied. „99 Prozent unserer Kunden sind geimpft und haben sich an alle Vorschriften gehalten. Auch sehr viele Kinder, die zu uns kommen, sind geimpft“, erklärt Steinlechner.

Die Einhaltung der geltenden Regeln wurde in „Renates Haarstudio“ streng überprüft und eingehalten. Umsatzeinbußen machen sich laut der Friseurin seit Ausbruch der Pandemie natürlich bemerkbar. „Das Problem ist der Pfusch, der hat sich in dieser Zeit massiv verstärkt und ist ein großes Thema in der Branche“, beschreibt Steinlechner die Sorgen der Friseure.

