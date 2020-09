„Wir freuen uns, dass wir den Abschluss des Kultursommers gestalten dürfen“, so Wolfgang Grünzweig, der gemeinsam mit seiner Band das letzte Konzert in der Bühne bestritt. Eröffnungslied war „Geht net, gibt‘s net“, „eine passende Nummer für diese Zeit“, meinte Grünzweig. Passend war der Song auch für den Purkersdorfer Kultursommer, schließlich fanden trotz Corona sieben Gratis-Konzerte statt. „Leider Gottes sind wir schon beim letzten Konzert. Es war eine Herkules-Aufgabe, aber es hat alles perfekt funktioniert“, so Bürgermeister Stefan Steinbichler, der sich auch bei Organisatorin Elise Madl bedankte.

Kultur-Highlights Bühne Purkersdorf startet mit Kulturprogramm

Madl freut sich über eine positive Bilanz: „Die Künstler hatten eine unglaubliche Freude beim Spielen. Das hat das Flair dieses Jahr ausgemacht.“ Heuer habe es auch „Stammkunden“ gegeben, die bei jedem Konzert mit dabei waren. Auch seien die Leute sehr diszipliniert gewesen und hätten sich an sämtliche Bestimmungen gehalten.

Birgit Kindler Die Kulturevents besuchen

„Einziger Wermutstropfen war leider, dass bei ausreservierten Konzerten einfach einige Leute nicht gekommen sind, ohne abzusagen. Damit wurde Leuten, die das Konzert gerne gesehen hätten, die Chance dazu verwehrt“, so Madl.

Programmpremieren beim Kultursommer

Während der Konzerte habe es auch keinen aktiven Coronafall in der Stadtgemeinde gegeben, erst jetzt, beim letzten Konzert seien es wieder fünf Coronaerkrankte gewesen.

Highlight waren für Madl die Konzerte von Birgit Denk sowie Günter Mokesch und Sabine Stieger, die ihre Programmpremieren im Rahmen des Kultursommers gespielt haben. „Schön war auch, dass regionale Bands zu hören waren. Wir haben mit ‚The Sound of Carlos S.‘ begonnen und mit Grün2g geendet. Damit konnte ein schöner Bogen gespannt werden“, sagt Madl.

Stimmungsvoll seien auch die Konzerte an den neuen Schauplätzen Steinbruch und Hauptplatz gewesen. „Obwohl mir das Konzert am Hauptplatz schon Bauchweh bereitet hat. Aber das Publikum war sehr diszipliniert und es wurde in den Hauptplatz-Lokalen dort Platz genommen, wo reserviert war“, berichtet die Organisatorin. Auch im kommenden Jahr will man die beiden Locations beim Kultursommer wieder miteinbeziehen. Für den Kultursommer 2021 hat man schon begonnen, sich Gedanken zu machen. „Natürlich muss man abwarten, wie sich alles entwickelt, aber jetzt wissen wir, dass wir auch unter besonderen Gegebenheiten Veranstaltungen durchführen können“, so Madl.

Die Kosten für den heurigen Kultursommer liegen, laut Bürgermeister, weit unter dem Budget, das veranschlagt wurde. „Hier gilt ein großer Dank unseren Sponsoren“, so Steinbichler. Zwischen 30.000 und 35.000 Euro kostet der Kultursommer normalerweise, allerdings werden auch doppelt so viele Veranstaltungen angeboten. Diesmal geht man von weniger als der Hälfte aus.