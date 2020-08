Immer wieder tauchen Corona-Cluster im Land auf. In der Region gab es bislang glücklicherweise noch kein vermehrtes Auftreten von Krankheitsfällen. Die Anzahl der Infizierten ist derzeit überschaubar. Aktuell eine infizierte Person gibt es in Purkersdorf. Insgesamt gab es damit 17 Erkrankte in der Wienerwaldstadt, eine Person ist verstorben.

In Gablitz gibt es schon länger keine Coronafälle, berichtet Bürgermeister Michael Cech. Man habe sich auch darauf verständigt, dass keine Maskenpflicht auf dem Gemeindeamt herrscht. „Weil alle Bereiche mit Kundenkontakt mit Plexiglas ausgestattet sind. Natürlich begrüßen wir, wenn jemand die Maske trägt“, so Cech.

Zwei bestätigte Coronafälle gibt es derzeit in Mauerbach. „Beide Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne“, informiert Bürgermeister Peter Buchner.

Weder in Tullnerbach noch in Wolfsgraben sind derzeit Personen infiziert. Insgesamt gab es in Tullnerbach zwei gemeldete Fälle, die nach einigen Wochen wieder gesund waren. Auch in Wolfsgraben ist man derzeit coronafrei. „Es gibt keine neuen Fälle in Wolfsgraben einschließlich 31. Juli“, sagt Bürgermeisterin Claudia Bock.

Zwei positive Fälle im SeneCura Sozialzentrum

In Pressbaum verzeichnet man derzeit zwei Infizierte, eine Bewohnerin sowie eine Mitarbeiterin des SeneCura Sozialzentrums. Weitere Testungen laufen, die Bewohnerin wird derzeit isoliert betreut. Die Schutzmaßnahmen und Besuchregelungen wurden zudem entsprechend angepasst. Um eine weitere Ansteckung zu vermeiden, können bis zum Vorliegen weiterer Testergebnisse keine Besuche stattfinden.