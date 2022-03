Region Purkersdorf: Schluss nach über 78.000 Tests

Werbung

Anfang des Vorjahres wurde erstmals in der Gablitzer Glashalle getestet, mit Ende des Monats wird die Teststraße der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ nun schließen. Ausschlaggebend dafür war, dass die Finanzierung des Bundes ausläuft und die Teststraßen nicht mehr mit kostenlosen Tests beliefert werden. Auch die Lockerungen bzw. die nahezu gänzliche Aufhebung der Corona-Maßnahmen hat diese Entscheidung noch bestärkt.

Eine Fortführung der Teststraße stand deshalb auch nicht zur Diskussion. „Weil eine Belieferung der lokalen Teststraßen mit Ende des Monats eingestellt wird, bleibt uns gar keine andere Wahl, als unsere Teststraßen einzustellen“, erklärt Michael Cech, Bürgermeister von Gablitz und Obmann der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“, die die Teststraße in der Glashalle betreibt.

Auch ein Rückgang an Tests machte sich die vergangenen Wochen bereits bemerkbar. „Wir beobachten einen deutlichen Rückgang bei den Testungen. Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen denke ich jedoch, dass weitere regelmäßige Tests sehr sicher sind und gehe davon aus, dass diese in irgendeiner Form weiter zur Verfügung gestellt werden“, meint Cech.

Falls eine Weiterführung der Teststraße wieder notwendig werden würde, wäre Gablitz auf jeden Fall gerüstet und könnte die Teststraße wieder in Betrieb nehmen.

Grundsätzlich war der Andrang in der Teststraße von Beginn an groß. „Wir haben die Gablitzer Teststraße kurz vor 7.30 Uhr in Betrieb genommen und schon um 8 Uhr aufgrund des großen Andrangs auf zwei Teststraßen aufgestockt“, erklärte Cech damals im NÖN-Gespräch.

Bislang wurden in der Glashalle über 78.000 Tests abgenommen. Wie viele Tests davon positiv waren, kann Cech nicht sagen, eines hat sich aber abgezeichnet: „In den letzten Wochen zeigt sich jedoch eine steigende Tendenz bei den positiven Antigen-Tests“, so Cech.

Gut angenommen wurde auch die Teststraße im Purkersdorfer Stadtsaal, die ebenfalls mit 31. März den Betrieb einstellt. „Wir konnten gemeinsam mit der Kleinregion ein tolles Testsystem auf die Beine stellen. Wenn es von Landes- oder Bundesseite nicht mehr möglich ist, müssen wir diesen Service einstellen. Sobald aber wieder Teststraßen gebraucht werden, können wir kurzerhand reagieren. Jetzt wissen wir ja, wie es geht“, sagt Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler.

Trotz Schließung der Teststraßen muss die Bevölkerung nicht gänzlich auf Corona-Tests verzichten. Es wird weiterhin die Möglichkeit geben, in den Apotheken der Region zu testen. Außerdem stehen der Bevölkerung pro Monat fünf kostenlose PCR- sowie fünf kostenlose Antigen-Tests zur Verfügung.

