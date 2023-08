300 Gäste bei Martina Reuters verrückter Fashionshow

Die Purkersdorfer Style-Expertin Martina Reuter lud zu einer Modeschau der besonderen Art. Auf einem Laufsteg direkt auf der Landstrasser Hauptstraße präsentierte Reuter gemeinsam mit ihren Promi-Models ihre lustigsten und schrägsten Kostüme aus „Guten Morgen Österreich“. Vom Christbaumkleid zu Weihnachten bis zum Teetassenkleid für die Krönung von König Charles III war alles mit dabei. Designt hat alle ihre ausgefallenen Kreationen die Purkersdorfer Designerin Mary Vebber. „Die Nachfrage nach auffälliger und verrückter Mode ist ungebrochen hoch und warum nur langweilige Mode tragen, wenn man auch auffallen kann? Bei mir kommt es nicht aufs Aussehen, Alter und Gewicht an — es geht um das Gefühl, das man in einem einzigartigen Outfit hat“, so Reuter.

Unter den berühmten Models waren auch Ekaterina Mucha, Ulrike Krieger, „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Adriana oder Schmuckdesignerin Gabriele Iazzetta. 300 begeisterte Besucherinnen und Besucher beklatschten die Laufsteg-Schönheiten.