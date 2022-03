Podcast von Gablitzerin Mang: Gespräche mit Kreativen

Wenn man das Atelier von Sarah Mang betritt, befindet man sich augenblicklich in einer faszinierenden Welt voll von Kunst, Kreativität und Technik wieder.

Die Schöpferin des Podcasts Crealogen versteht es geschickt, die verschiedensten Bereiche zu einem gelungenen Ganzen zu verbinden.

„Die Idee dazu war schon lange in meinem Kopf, in die Realität umgesetzt wurde das Projekt jedoch dank einer Ausschreibung des Landes Niederösterreich, die ich gewinnen konnte. Nur so war es möglich, die aufwendige Technik zu finanzieren“, so Mang.

Damit befand sie sich jedoch erst am Anfang eines langen Weges, der die Zusammenarbeit mit vielen Expertinnen vom Tontechniker über Fotografen bis hin zu verschiedenen Institutionen brachte.

Im Mittelpunkt stehen Kreativität und der Dialog

Worum geht es nun bei den Podcasts Crealogen genau? Crealogen ist eine Schöpfung aus den Worten creativity und dialogue. Einmal im Monat gibt es ein Treffen mit einer interessanten Person aus den unterschiedlichsten Sparten, die Kreativität in ihrer Arbeit erfolgreich anwendet, um Neues zu schaffen.

Zu Gast waren etwa schon die vielfach ausgezeichnete Bilderbuchillustratorin und Leiterin des Kinderbuchhauses, das sogenannte „Schneiderhäusl“ in Niederösterreich, Renate Habinger, Österreichs erste Gleichberechtigungsanwältin Ingrid Nikolay-Leitner oder Horst Hausleitner, seines Zeichens Profimusiker, Autor und Abenteurer. Diese erzählen über ihre Arbeit und jene speziellen Momente, in denen ein besonderes Maß an Kreativität und Innovation gefragt sind.

Die Aufnahmen selbst finden dabei jedoch nur teilweise im Atelier von Sarah Mang statt. Oft werden die Gäste auch in ihrem eigenen Lebens- und Schaffensumfeld besucht, was die Produktion immer wieder um interessante Aspekte bereichert.

Sieben Podcasts kann man sich mittlerweile unter https://www.sarahmang.at/podcast-crealogen/ anhören, und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Planung bis Dezember 2023 steht und verspricht viel Kurzweile mit weiteren interessanten Persönlichkeiten.

„Wie lange es dann tatsächlich mit diesem Projekt gehen soll, da möchte ich mich nicht festlegen, denn auch für dessen Umsetzung ist eine gehörige Portion Kreativität gefragt, und dieser sollen durch ein Zuviel an Planung nicht die Flügel gestutzt werden“, möchte sich Sarah Mang nicht unter Druck setzen.

Was beim Hören so leicht und inspirierend aus dem Lautsprecher kommt, hat jedoch mit einem großen Maß an harter Arbeit und hoher Professionalität zu tun. Mang, die auch viele Jahre an unterschiedlichen Institutionen Kunst und Kommunikation unterrichtete, bereitet sich auf jedes einzelne Gespräch intensiv vor, plant jedes Detail und hat sich umfassend, zum Beispiel im Bereich Sprechtechnik, weitergebildet.

So wächst auch sie selbst, gemeinsam mit ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Aber wie könnte es anders sein, ist auch hierbei Kreativität angesagt: „Es kann schon vorkommen, dass der Interviewleitfaden nicht eingehalten wird und wir spontan umdisponieren, auch das bereichert das Ergebnis“, weiß Mang.

Zusätzlich findet permanent ein reger Austausch mit dem Publikum statt. So konnten die Zuhörenden etwa über den Namen des Podcasts abstimmen oder ihre eigene Meinung zum „perfekten Gast“ kundtun.

Der unbeschränkte Zugang als Teil des Projekts

Den Podcast kann jede und jeder auf Social Media, wie Instagram oder Facebook, abonnieren und verfolgen. Er ist auch auf YouTube und allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Ein

Ziel des Projekts ist also auch ein Mehr an Reichweite und die Vernetzung von verschiedensten Menschen und Institutionen.

„Und all das gratis und ohne Zugangsbeschränkungen, was mir ein besonderes Anliegen ist. Damit möglichst viele Hörerinnen und Hörer an der Lebenswelt, an den Erfahrungen der Interviewten teilhaben können und dabei vielleicht ihre eigene Kreativität entdecken“, so die Schafferin von Podcasts Crealogen abschließend.

