Da ist los bei uns.

Der 1. Gablitzer Musikverein „d’Wienerwalder“ lädt am Samstag, den 18. Mai ab 18 Uhr zum Frühjahrskonzert in den Pfarrsaal der Pfarre Gablitz.

Unter dem Motto „Welcome to fabulous Las Vegas Purkersdorf“ wird am Samstag, den 18. Mai in den Purkersdorfer Stadtsaal zum Maturaball geladen. Einlass: 19 Uhr, Eröffnung: 20 Uhr. Kartenverkauf: Foyer Gymnasium Mo bis Mi 9.45 bis 10 Uhr oder schulball.2019@ gympurkersdorf.ac.at.

Am Samstag, den 18. Mai rocken ab 20 Uhr „It might get loud“ die Bühne der Villa Kunterbunt (Pfalzauerstraße 127). Nähere Informationen sind unter www.villa.or.at zu finden.