„Wir freuen uns auf eine geniale Show“

Nur noch wenige Stunden, dann geht sie los - die erste Dancing Stars Show mit NÖN-Styleexpertin Martina Reuter. „Das Kostüm ist schon an und wir sind schon gestylt. Derzeit sparen wir uns unsere Energie auf und stärken uns mit isotonischen Getränken“, verrät die Purkersdorferin, die sich darauf freut, mit ihrem Tanzpartner Niki Waltl eine geniale Show zeigen zu können. „Wir können den Tanz, wenn etwas passiert, dann liegt es an der Nervosität“, so Reuter, die derzeit aber noch nicht aufgeregt ist. „Uns geht es ganz gut. Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele für uns anrufen, dann können wir nächste Woche mit einem noch geileren Tanz überraschen“, meint die NÖN-Styleexpertin.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.