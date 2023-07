Bodenversiegelung auch in Region Purkersdorf großes Thema

In Purkersdorf sorgt seit einiger Zeit ein geplantes Bauprojekt auf den Sanatoriumsgründen Hoffmannpark in der Wiener Straße für Aufregung. Hier sollte ein Teil des derzeit bestehenden Parks einer Wohnhausanlage weichen. Der Gemeinderat sollte bereits vor einigen Sitzungen deshalb das Grundstück von Bauland Sondergebiet Pflege zu Bauland Kerngebiet umwidmen. Wie berichtet entschied sich der Gemeinderat allerdings dagegen und verhängte eine Bausperre.

Grundsätzlich betont Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ), dass man beim Thema Bodenversiegelung mit Bedacht vorgehen muss. Beim Fall Sanatorium ist er allerdings der Meinung, dass man hier Bauwerke zulassen sollte. „Wir befinden uns hier auf einer der Hauptverkehrsachsen, gerade da sollte man Bauwerke zulassen. Wenn man schon Boden versiegelt und Neubauten errichten lässt, dann sollte zumindest die Infrastruktur gegeben sein. In dem speziellen Fall bin ich dafür, dass gebaut wird“, sagt Steinbichler.

Wichtig ist ihm bei einer Verbauung auch, dass ein Nutzen für den Gemeinde gegeben ist. „Hier wäre in Hinblick auf neue Kindergartengruppe definitiv ein Nutzen für die Gemeinde gegeben gewesen. Wir hätten dort fast gratis zwei neue Gruppen bekommen, das wird aber derzeit noch verhindert. Ich glaube, wenn sich alle Fraktionen mit Bedacht die Situation anschauen, die persönlichen Emotionen rauslassen und für die Gemeinde und das Allgemeinwohl denken, dann ist dort ein vernünftiger Platz, etwas zu errichten“, ist sich der Stadtchef sicher und verweist auf die hohen Waldanteil, den Purkersdorf vorweisen kann. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir fast 84 Prozent Waldanteil haben und das soll auch so bleiben.“

Neues Gablitzer Ortszentrum steht in der Kritik

Auch in Gablitz sorgt aktuell ein Bauprojekt für Aufregung: das neue geplante Ortszentrum. Auch hier wird neben der Infrastruktur die Versiegelung des Bodens kritisiert. Eine Kritik, die ÖVP-Bürgermeister Michael Cech nicht nachvollziehen kann, „denn das Projekt entspricht ganz genau den Zielsetzungen nur Zentren zu verdichten und Grünraum zu schützen. Eine Gemeinde braucht ein attraktives, lebenswertes Zentrum, sonst stirbt sie aus. Und auch im neuen Zentrum wird es überwiegend Grünflächen geben.“

Um einer Verbauung in Siedlungen entgegenzuwirken, wurden bereits vor einigen Maßnahmen gesetzt. „In Gablitz ist uns der verantwortungsvolle Umgang mit Boden ein großes Anliegen. Deshalb haben wir die Bebauung in allen Siedlungen schon vor Jahren auf Ein- und Zweifamilienhäuser beschränkt und durch die Definition von 'Siedlungsgrenzen' definiert, dass sich die Siedlungen nie ausweiten können“, betont Cech.

Auf der Freifläche soll das neue Ortszentrum von Gablitz entstehen. Foto: ÖBf-Archiv

Auch in Pressbaum gab es in den vergangenen Jahren einige Bauprojekte, die umgesetzt wurden. Beispielsweise gab es auch Wirbel um die Schlägerungen beim SeneCura. Dass dort ein Bauprojekt umgesetzt werden könnte, davon ist derzeit aber nichts bekannt, bestätigt auch der zuständige ÖVP-Stadtrat Friedrich Brandstetter. Zur Bodenversiegelung in Pressbaum betont er: „Wenn wir keine Änderungen im Flächenwidmungsplan beschließen, dann kann in Pressbaum gebaut werden, was der Bauplan hergibt“, so Brandstetter. Wie berichtet war das Thema Raumordnung wieder auf der Tagesordnung, ein Beschluss zu einer Änderung im Bebauungsplan wurde in der jüngsten Sitzung aber nicht gefasst.