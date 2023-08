Energiegemeinschaft als Lösung für teuren Strom

Um die hohen Energiekosten abzufedern, setzen derzeit viele auf alternative Energiemodelle. In Wolfsgraben wurde vor Kurzem deshalb etwa eine Energiegemeinschaft gegründet. Sinn dieser Energiegemeinschaften ist es, lokal produzierten Strom, etwa aus Photovoltaik-Anlagen, wieder in der Region zu verbrauchen. Damit werden nicht nur Energietransporte verringert, sondern die Teilnehmenden profitieren auch von geringeren Energiekosten und dem Wegfall diverser Abgaben.

In Wolfsgraben können Interessenten - 65 Personen haben bereits im Vorjahr ihr Interesse bekundet - sowohl als Produzenten als auch als Bezieher von Strom als Mitglied der Erneuerbaren Energiegemeinschaft Wolfsgraben beitreten. Der Preis ist mit 20 Cent bis Jahresende fixiert. Die Preisfindung ist Gegenstand der Generalversammlung.

In Gablitz ist man dabei an verschiedenen Schrauben zu drehen, um große Schritte in Richtung Klimaneutralität und Energieautarkie zu tun. Gerade erst wurden die beiden Gasöfen, die für Wärme in der Volksschule, im Hort und in der Festhalle sorgten, gegen Pelletsöfen getauscht. 600.000 Euro war diese Maßnahme der Marktgemeinde wert. Zusammen mit der 70 Kilowatt-Peak-Photovoltaikanlage auf den Dächern ist auch die Versorgung dieser Gebäude mit Ökostrom gesichert.

Der so erzeugte Strom soll jedoch nicht nur den Schülerinnen und Schülern und den Benützern der Halle zugutekommen. Alle Überschüsse fließen direkt in die aktuell im Aufbaustadium befindliche Energiegemeinschaft, die die Marktgemeinde Gablitz zusammen mit starken Partnern wie den Österreichischen Bundesforsten und KIBB betreiben will. Diesen Mittwoch gibt es das nächste Vernetzungstreffen, bei dem geplant ist, die Gründung einer Genossenschaft zu fixieren. Bei der ersten Gemeinderatssitzung im Herbst soll dann ein Gemeinderatsbeschluss die demokratische Legitimation für dieses Vorhaben bringen.

„Dank einer Windkraftanlage weit außerhalb des Gemeindegebietes, die von den Bundesforsten betrieben wird und an der man sich beteiligen kann, besteht die Möglichkeit, dass Gablitz als erste Gemeinde Niederösterreichs energieautark wird“, gibt sich Klaus Frischmann, geschäftsführender Gemeinderat für Nachhaltigkeit und Zukunftsentwicklung, nicht mit halben Sachen zufrieden.

Die günstig vor Ort produzierte Energie sollen den Gemeindebewohnern möglichst rasch zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund bleiben die Großabnehmer der Gemeinde vorerst außen vor, sollen in erster Linie private Haushalte in den Genuss von billigem Strom kommen. Im Rahmen einer Simulation wurde dabei ein Preis von 15 Cent pro Kilowattstunde errechnet. „Dieser Preis für den Endabnehmer, der weit günstiger ist als üblich, ergibt sich jedoch nur, wenn die Photovoltaikanlage gerade produziert, also nicht nachts oder bei Schlechtwetter“, unterstreich Frischmann, dass nicht 100 Prozent des eigenen Verbrauchs zu diesem Betrag abgerechnet werden können.

Sollten alle Partner an Bord bleiben, wird die Energiegemeinschaft in Gablitz also mit Herbst 2023 Realität sein.

Solarkraftwerk für Bürgerinnen und Bürger

Und auch in Purkersdorf gibt es hinsichtlich Energie ein Beteiligungsprojekt für Bürgerinnen und Bürger. Die Wien Energie hat am Bahndamm entlang der B 44 ein Bürgersolarkraftwerk. Bereits seit 2016 gibt es dieses Solarkraftwerk, das Sonnenstrom für umgerechnet 60 Haushalte produziert und über eine installierte Leistung von 150 kWp verfügt. „Mehr als 200 Menschen sind an diesem Projekt beteiligt“, informiert Clarissa Höbinger, Pressereferentin Wien Energie.

Grundsätzlich bietet auch hier die Beteiligung an dem Solarkraftwerk zahlreiche Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger. „Einerseits fördern Kunden dadurch die Umwelt, andererseits erhalten sie attraktive, finanzielle Vergütungen“, erklärt Höbinger weiter.

Ein Ausbau diese Bürger- bzw. Bürgerinnenkraftwerks ist nicht angedacht, da die verfügbare Fläche begrenzt ist. „Wir prüfen aber natürlich laufend weitere Potentiale, konkrete Planungen in Purkersdorf gibt es aktuell nicht“, heißt es dazu vonseiten der Wien Energie.