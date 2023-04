Matura: „Viele wollen zeigen, was sie können“

Nach drei Jahren mit Erleichterungen für die Schülerinnen und Schüler findet die Matura 2023 heuer wieder in gewohnter Weise statt. Am Mittwoch, 3. Mai, startet die Zentralmatura in Österreich.

Die NÖN hat sich bei Direktorinnen und Direktoren sowie einem Schülervertreter umgehört, wie sie diesen Schritt sehen. Adham Aljarrah, Schulsprecher des BG/BRG Purkersdorf, begrüßt diese Entscheidung jedenfalls. „Das ist ein großer Schritt in Richtung Normalität. Nach drei Jahren Pandemie und diesem Schuljahr ohne Einschränkungen wird es langsam aber sicher Zeit, das Kapitel ‚Corona‘ abzuschließen und zur gewohnten Matura zurückzukehren“, sagt Aljarrah.

Die Vorbereitungen am BG/BRG Purkersdorf würden sehr gut laufen. „Das Ziel dieser letzten Schulwoche vor der Matura ist es, einerseits die letzten Themengebiete für die mündliche Matura abzuschließen und sich andererseits noch den letzten Feinschliff für die schriftlichen Prüfungen zu holen. Jetzt ist die Zeit zum Üben und Vorbereiten und es wird fleißig geübt und vorbereitet“, sagt der Schulsprecher.

Durch Jahresnote vor Ausrutscher gefeit

Und obwohl eine gewisse Aufregung herrscht, hätten die Schülerinnen und Schüler keine Angst vor der Matura. „Das Maturathema ist natürlich sehr präsent. Es wird viel über die Prüfungen geredet, jeder möchte gut abschließen und alle spüren, wie mit dem Ende der Matura auch das Ende der Schule näher rückt“, sagt Aljarrah. Dadurch, dass die Jahresnote mit eingerechnet werde, sei man vor Ausrutschern sicher. „Wenn man in Deutsch einen Zweier hat und einen Vierer schreibt, wirkt sich das im Maturazeugnis nicht so stark aus“, erklärt der Schulsprecher, der heuer auch selbst maturiert. Das Risiko, im Herbst noch einmal antreten zu müssen, sei de facto bei Null. „Diese Sicherheit wirkt sich positiv auf die Stimmung aus und nimmt vielen den Druck von den Schultern.“ Der Schulsprecher ist auch überzeugt, dass die Matura am BG/BRG Purkersdorf gut ausfallen wird. „Alle Vorzeichen deuten darauf hin. Die letzten Schularbeiten, auch in den Angstfächern, wie Mathe oder Latein, haben das gezeigt.“

Sehr positiv gestimmt, was die Matura angeht, sind auch die Direktoren in der Region. Auch Irene Ille verweist darauf, dass es für die Schüler ein Vorteil ist, dass die Jahresnote miteinbezogen wird. Die Direktorin des BG/BRG Purkersdorf ist überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler wie immer sehr gut abschneiden werden. „So wie vor und während der Pandemie.“ Stolz ist sie auf die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen: „Zwölf haben lauter Einser und es gibt extrem viele gute und ausgezeichnete Erfolge. Sie sind wirklich extrem tüchtig, fleißig und gescheit“, freut sich die Direktorin. Dass die Jugendlichen im Vorfeld nervös seien, sei „eh klar“. „Aber sie sind gut vorbereitet und viele wollen auch zeigen, was sie können, was ja während Corona nicht so ging“, so Ille.

„Tränen werden am letzten Schultag fließen“

Auch Sandra Spendlhofer, Direktorin am Privatgymnasium und Realgymnasium am Campus Sacré Coeur Pressbaum, ist der Überzeugung, dass das Ergebnis an ihrer Schule gut ausfallen wird. Das Lehrerteam habe die Schülerinnen und Schüler bestens auf die Matura vorbereitet und gut mit ihnen die letzten Jahre in der Oberstufe gearbeitet. „Mit zusätzlichen Förderstunden bereiten sich die Jugendlichen auf die Matura vor“, informiert Spendlhofer.

Auch die Stimmung unter den Kandidatinnen und Kandidaten sei sehr gut. „Obwohl sicher wieder die eine oder andere Träne am letzten Schultag der achten Klassen fließen wird. Acht Jahre gemeinsam in einer Klasse zu verbringen ist doch eine sehr lange und auch prägende Zeit, in der neben dem gemeinsamen Lernen auch Freundschaften fürs Leben geknüpft werden“, weiß die Sacré-Coeur-Direktorin. Negative Überraschungen bei der Matura erwartet auch Peter Brunner, Direktor der Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik Campus Sacré Coeur Pressbaum keine. „Aus meiner persönlichen Sicht spricht nichts dagegen, die Schülerinnen und Schüler sind gut vorbereitet, gerade in den mündlichen Prüfungen zeigen sie auch immer wieder, wie gut sie gelernt haben, sich zu präsentieren“ so Brunner. Das habe auch die Präsentation der Diplomarbeiten gezeigt. „Die Stimmung war ausgezeichnet, die Präsentationen kompetent auf inhaltlicher wie formaler Ebene vorgetragen. Es war eine Freude zuzuhören und zu erleben, wie sehr sie sich in teilweise durchaus komplexe Fachbereiche einarbeiten konnten und Expertise erworben haben“, so Brunner. Der Erfolg sei bestimmt ein „Boost“ gewesen und werde helfen, die nächsten Wochen gut zu meistern. „Sollte wirklich etwas schief gehen, gibt es ja auch noch die Möglichkeit einer ‚Kompensation‘.“

