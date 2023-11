Punsch, Kunsthandwerk und Alpakas

Von Ende November bis Weihnachten kann man in der ganzen Region Adventmärkte besuchen. Der erste Adventmarkt, der öffnet, ist jener in Purkersdorf. „Wir öffnen den Markt am 24. November um 18 Uhr mit der Illuminierung des großen Christbaums vor der Pfarrkirche“, informiert Kulturstadträtin Waltraud Frotz, die erstmals in dieser Funktion für den Adventmarkt verantwortlich ist. Auf die Besucherinnen und Besucher warten zwischen Kirche und Fürstenbergbrunnen wieder über 30 Stände, die von Kulinarik über Kunsthandwerk einiges zu bieten haben.

Eine Neuerung verglichen mit dem Vorjahr gibt es laut Bürgermeister Stefan Steinbichler aber. „Wir haben jetzt nur mehr von Freitag bis Sonntag geöffnet, letztes Jahr hatten wir am Donnerstag schon offen. Die Standler haben uns aber mitgeteilt, dass die Besucherfrequenz an dem Tag ziemlich gering ist, weshalb wir uns für diesen Schritt entschieden haben.“

Auch wenn der Adventmarkt verkürzte Öffnungszeiten hat, den bei den Kindern beliebte Eislaufplatz wird es auch heuer täglich wieder geben. „Ich freue mich, dass wir das Angebot auch heuer wieder haben und täglich von 10 bis 20 Uhr den Eislaufplatz öffnen können“, freuen sich Frotz und Steinbichler unisono. Der Stadtchef verweist allerdings darauf, dass eine Öffnung jedoch an die Witterung geknüpft ist. „Wenn es mehr als 15 Grad hat, dann bleibt der Eislaufplatz geschlossen und wird nicht bespielt. Da würden wir zu viel Energie investieren.“ Erste Möglichkeit zum Eislaufen wird es am 24. November geben, geöffnet bleibt er dann jedenfalls bis Anfang 2024. Alles darüber hinaus entscheiden laut Steinbichler die Temperaturen.

Ein Highlight im Rahmen des Adventmarkts wird auch heuer wieder der Besuch des Nikolaus am 8. Dezember um 18 Uhr sein.

Nach einer coronabedingten Pause will der Verschönerungsverein Pressbaum am Samstag, 16. Dezember und Sonntag, 17. Dezember wieder einen Adventmarkt organisieren. „Im vergangenen Jahr hatte diesen noch die Stadtgemeinde veranstaltet, weil man nicht wusste, wie es mit dem Verschönerungsverein weitergeht“, so Obmann Kurt Heuböck. Derzeit geplant ist ein Konzert des Stadtorchesters sowie der Gesangsgruppe. Außerdem wird der Schulchor singen und die Musikschule Oberes Wiental aufspielen. Sogar ein Alpaka Zoo soll eingerichtet werden. „Auch der Weihnachtsmann wird nicht fehlen und am Sonntag werden traditionell die Pressbaumer Perchten den Abschluss bilden“, verrät Heuböck.

Ebenfalls ein tolles Programm bietet der auch der Adventmarkt am Bauernhof der Familie Rieger von Freitag, 8. Dezember bis Sonntag, 10. Dezember in Rekawinkel. Zahlreiche Vereine sowie die Feuerwehr werden sich beteiligen. Für die Kleinen wartet ein weihnachtliches Mitmachtheater sowie Basteln, Malen, Kinderschminken, im Stroh spielen und vieles mehr. Auch auf Ponyreiten und Kutschenfahrten sowie ein Kinderriesenrad und eine Kinderschaukel darf man sich freuen. Und sogar der Nikolo wird vorbeischauen.

In Gablitz gibt es neben der Gablitzer Kunstweihnacht heuer etwas Spezielles: D' Wienerwoid Teif'ln feiern nämlich ihr 20-jähriges Bestehen bei der Laabacher Weinschenke, neben Kulinarik gibt es auch eine Kinderbetreuung. Außerdem kommen Nikolaus und Krampus und auch eine Krampusshow wird geboten.

Auch in Tullnerbach, Wolfsgraben und Mauerbach gibt es heuer wieder die traditionellen Adventveranstaltungen.