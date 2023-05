Purkersdorf startet mit Neuerungen in die Badesaison

Die Tage werden länger, die Temperaturen höher. Ein Zeichen, dass der Frühling da ist und der Sommer vor der Türe steht. Ein weiteres Zeichen sind die Freibäder, die nach und nach ihre Türen wieder öffnen. So auch in der Region Purkersdorf.

Den Start macht das Wienerwaldbad in Purkersdorf am Samstag, 13. Mai. Und das mit einigen Neuerungen. Weil es im Vorjahr vermehrt Anzeigen gegeben hat, wird es dieses Jahr keine ermäßigten Tarife für Purkersdorferinnen und Purkersdorfer geben. Damit sind auch die Tarif-Aviso-Karten obsolet geworden. Alle Besucherinnen und Besucher bezahlen künftig die gleichen Eintrittspreise. Zudem gibt es einen neuen Gruppentarif in der Höhe von 30 Euro pro Gruppe (bestehend aus 25 Kindern und zwei Begleitpersonen).

Da es in der vergangenen Saison vermehrt zu Übergriffen und Vandalenakten gekommen ist, wird heuer mehr Personal im Wienerwaldbad unterwegs sein. „In der Saison 2023 wird es vermehrt zum Einsatz von Betreuungs- und Überwachungspersonal kommen, was der deutlichen Zunahme von verhaltensauffälligen Personen in der letzten Saison geschuldet ist, um so auch weiterhin Sicherheit für alle Badegäste und das Personal zu gewährleisten“, erklärt Werner Prochaska, Geschäftsführer der WIPUR (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH).

Auch beim Buffet war eine Änderung angedacht. Geplant war, das Buffet zu verpachten. Es wurden auch zwei Angebote abgegeben. Letztendlich ist man aber zu dem Schluss gekommen, dass die Betriebsführungsqualifikation beider Bewerber für die Betreibung des Wienerwaldbad-Buffets nicht überzeugend war, weshalb der Betrieb auch heuer wieder von der WIPUR selbst geführt wird.

Obergrenze von 800 Personen in Purkersdorf

Gleich bleibt indes auch die Besucherobergrenze von 800, wie bereits in den vergangenen Corona-Jahren. Und auch Frühschwimmer-Tage wird es wieder geben. Von 22. Juni bis 17. August wird das Wienerwaldbad jeweils am Donnerstag bereits ab 7 Uhr geöffnet sein. Generell wünscht sich Prochaska aber „wieder eine möglichst unfallfreie Saison mit mehr als 40.000 zufriedenen Badegästen.“

Auch im Gablitzer Schwimmbad wird die Saison am 13. Mai eröffnet. Hier wird es – anders als in Purkersdorf – keine Änderungen geben. „Das Angebot bleibt bestehen wie bisher als gemütliches Familienbad mit Kinderbecken, Rutsche und Kinderspielplatz, Beachvolleyballplatz und der großen Liegewiese“, erklärt Bürgermeister Michael Cech. Die Preise bleiben gleich und werden nicht erhöht. Und auch das Buffet wird in bewährter Weise von der Pizzeria Antonello geführt.

Knapp eine Woche später, am 18. Mai, startet das Pressbaumer Strandbad in die diesjährige Freibad-Saison. Im Mai hat das Bad von 10 bis 19 Uhr geöffnet, von Juni bis September von 9 bis 20 Uhr. Frühschwimmen ist von 12. Juni bis 3. September täglich von 7.30 bis 9 Uhr unter der Nutzung einer Zeitkarte oder der Aufzahlung von 40 Euro auf die Saisonkarte möglich. Informationen und News werden auch auf der Facebook Seite des Strandbads Pressbaum oder auf Instagram veröffentlicht. Vom 18. bis 28. Mai gibt es heuer wieder die Frühbucheraktion mit minus 20 Prozent auf alle Saisonkarten. Diese können an der Kassa während der Öffnungszeiten erworben werden. Badeschluss ist am 3. September.

