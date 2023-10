Region Purkersdorf: Eigenheim wird zum Luxusgut

Die Nähe zur Bundeshauptstadt Wien, aber doch mitten im Grünen. Damit punktet die Region Purkersdorf. Immobilien im sogenannten „Speckgürtel“ sind in den vergangenen Jahren immer rarer und damit auch immer teurer geworden. „Die Infrastruktur, der Wienerwald und die allgemein hohe Lebensqualität machen den Ort für Jung und Alt so attraktiv. Man kann sagen, dass eine durchschnittliche Immobilie in Purkersdorf in den letzten zehn Jahren um bis zu 25 Prozent im Wert gestiegen ist - allerdings ist das ein Trend, den wir aktuell stagnieren sehen“, weiß Michaela-Christina Moser-Knoll von Moser Immobilien.

Dem stimmt auch Karin Hohenwarter von Vyborny Immobilien zu. „In Zeiten von Corona gab es einen signifikanten Anstieg, jetzt stagniert der Immobilienmarkt aber. Die gestiegenen Energiepreise, der Ukraine-Krieg und die Inflation führten in weiterer Folge zu gestiegenen Kreditzinsen. Mit den gestiegenen Kosten können sich viele eine eigene Immobilie nicht mehr leisten.“

Der Kauf von klassischen Familienimmobilien, wie Einfamilien- oder Reihenhäuser, stagniert aktuell stark. Dennoch sei laut Moser-Knoll die Nachfrage nach wie vor hoch. „Die Nachfrage ist prinzipiell weiterhin hoch, jedoch sinken die erfolgreichen Finanzierungen und damit auch die Kaufabschlüsse dramatisch. Das gilt sowohl für bereits bestehende Objekte, als auch für Grundstücke auf denen gebaut werden soll.“

Mit einer Entspannung in nächster Zeit rechnet weder Moser-Knoll, noch Hohenwarter. „Zu vielen Verkäufern muss erst durchdringen, dass sie die Preise, die sie zu Corona-Zeiten verlangt haben, jetzt nicht mehr verlangen können. Spätestens wenn man aber verkaufen muss, dann muss sich bei der Preisgestaltung etwas ändern“, meint Hohenwarter.

Moser-Knoll merkt zudem an, dass es aktuell in sämtlichen Branchen, die mit Immobilien zu tun haben, sei es bei Maklern, aber auch bei Bauträgern, Notaren, etc., zu weniger Abschlüssen kommt. „Purkersdorf hat aufgrund der hohen Nachfrage wahrscheinlich weniger stark mit einem Preisverfall zu rechnen, als es in manch anderen Gegenden der Fall ist, aber so lange Menschen kaufen wollen, jedoch nicht können, wird sich auch hier ein (weiterer) Rückgang der Kaufpreise bemerkbar machen. Wir rechnen für Ende 2023 und 2024 nicht mit einer Entspannung der Gesamtsituation.“

Beide wünschen sich für die Zukunft auf jeden Fall Besserung. „Ich denke, wir wünschen uns alle, dass sich die Wirtschaft wieder stabilisiert und die Inflation zurückgeht. Inwieweit wir das beeinflussen können, ist allerdings fraglich“, so Hohenwarter. Und auch Moser-Knoll hofft auf eine bessere Zukunft. „Dass es auf politischer Ebene wieder möglich gemacht wird, dass sich Menschen um ihr hart verdientes und hoch versteuertes Geld wieder eine Grundlage schaffen können und sich junge Leute nicht bis an ihr Lebensende verschulden müssen, um sich Eigentum leisten zu können.“