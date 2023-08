Schulen der Region Purkersdorf investieren in Bildung und Sicherheit

Zwei neue Schulleiterinnen wird es an den Volksschulen in Pressbaum sowie in Tullnerbach geben. Die bisherige Direktorin der Volksschule Pressbaum tritt ein Sabbatical an, ihre Nachfolgerin ist Ulrike Kraft, die bereits an der Schule als Lehrerin tätig war. Nach nur einem Jahr als Leiterin der Volksschule Tullnerbach hat sich auch Monika Fras dazu entschieden, die Leitungsfunktion zurückzulegen. Ihr folgt Natascha Bergmann-Balutsch nach, die bisher an der Volksschule Purkersdorf unterrichtet hat. Eine Neuerung wird es künftig auch an der Allgemeinen Sonderschule in Purkersdorf geben. Nachdem Direktor Matthias Hesse die Schule verlassen hat, wurde die Purkersdorfer Volksschul-Direktorin Manuela Dundler-Strasser mit der Leitung betraut. Sie wird diese allerdings in einem halben Jahr zurücklegen. Ihr folgt der Direktor der Mittelschule, Michael Monyk nach.

Schulen wurden auf Vordermann gebracht

In Purkersdorf werden die Ferien alljährlich genutzt, um etwaige Sanierungen zu erledigen und Maßnahmen für mehr Sicherheit im Schulbezirk zu setzen. In der letzten Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien beschlossen die Mandatare die Neugestaltung des Schulhofs zwischen Volks-, Sonder- und Mittelschule. Rechtzeitig zu Schulbeginn soll es für die Schülerinnen und Schüler eine neue Sandkiste, eine neue Vogelnestschaukel und eine neue Kletterpyramide geben. „Die Spielgeräte werden rechtzeitig zum Schulbeginn fertig sein. In der ersten Schulwoche muss der Weg noch asphaltiert werden, dann ist wirklich alles fertig“, betont Bürgermeister Stefan Steinbichler. Insgesamt werden hier 80.000 Euro investiert.

Aber auch im Inneren der Gebäude wurden einige Arbeiten erledigt. „Wir haben sechs Klassen der Volksschule ausgemalt und neue Smartboards aufgehängt und installiert. Außerdem wurde der Schaltschrank und die Lüftung für den Turnsaal neu gemacht“, erklärt Steinbichler weiter.

Um auch die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten und die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu erhöhen, hat die Stadtgemeinde sechs Pappfiguren angeschafft, die in der Nähe von Schulen und Kindergärten aufgestellt werden und so auf erhöhte Gefahren aufmerksam machen sollen. Aufgestellt werden die Figuren im Bereich der Volks-, Mittel- und Sonderschule an der Ecke Pummergasse/Schwarzhubergasse sowie Ecke Pummergasse/Alois-Mayer-Gasse. Außerdem wird eine Figur in der Wintergasse sowie zwei in der Bad Säckingen jeweils vor den Kindergärten aufgestellt. „Eine Figur heben wir uns noch auf“, erklärt Steinbichler.

Auch in Pressbaum gibt es für die Schülerinnen und Schüler künftig zwei neue Smart Boards. „Die Anschaffung hat unter anderem das Ziel, den Unterricht zu modernisieren und die Kinder im Umgang mit digitalen Technologien zu fördern“, teilt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner mit. Außerdem wurde eine neue Hauptuhr-Beschallungsanlage installiert, zur Übertragung von Zeitansagen, Alarmen und Mitteilungen. Auch ein neues Schließsystem wurde angekauft, ebenso wie neue Aufbewahrungskästen für den Turnsaal, um die Sportgeräte sicher verwahren zu können.

„Begonnen wurde außerdem mit der Umsetzung eines neuen Außenspielplatzes, hier wurde die Volksschulleitung sowie die Leitung der Nachmittagsbetreuung stark eingebunden“, teilt Schmidl-Haberleitner mit. Der neue Spielplatz soll dem Bedürfnis der Kinder nach Bewegung, sozialer Interaktion und Freizeitaktivitäten gerecht zu werden. „Hier bedarf noch der Verlegung von neuen Fundamenten für die Aufstellung der neuen Spielgeräte. Die Vorfreude der Schul- und Hortkinder auf die Fertigstellung des neuen Spielplatzes ist groß“, so der Stadtchef zum Stand der Dinge.

In der Volksschule wurden auch einige Sanierungsarbeiten vorgenommen, wie das Ausmalen von Klassenzimmern oder die Sanierung von Türen und Türstöcken und natürlich die alljährliche Grundreinigung.

In der Pressbaumer Mittelschule finden derzeit umfangreiche Umbauarbeiten für die Musikschule statt. Auch in der Mittelschule erfolgten die alljährlichen Sanierungsarbeiten sowie die Grundreinigung.

Eine große Investition wurde in beziehungsweise auf dem Dach der Volksschule Gablitz getätigt. In den Ferien wurden die beiden Gasöfen, die für Wärme in der Volksschule, im Hort und in der Festhalle sorgten, gegen Pelletsöfen getauscht. 600.000 Euro war diese Maßnahme der Marktgemeinde wert. Außerdem musste das Heimatmuseum, das im Keller der Volksschule angesiedelt war, ausziehen, um den Platz für das neue Heizsystem zu schaffen. Öffnen wird das Heimatmuseum schließlich wieder im neuen Ortszentrum von Gablitz.

Zusammen mit der 70 Kilowatt-Peak-Photovoltaikanlage auf den Dächern von Volksschule, Hort und Festhalle ist auch die Versorgung dieser Gebäude mit Ökostrom gesichert. Der so erzeugte Strom soll jedoch nicht nur den Schülerinnen und Schülern und den Benützern der Halle zugutekommen. Alle Überschüsse fließen direkt in die aktuell im Aufbaustadium befindliche Energiegemeinschaft, die die Marktgemeinde Gablitz zusammen mit Partnern wie den Österreichischen Bundesforsten und KIBB betreiben will.