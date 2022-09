Das hat sich ausgezahlt Sechs Euro aus Pressbaumer Vereinskassa gestohlen

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Symbolbild Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

D iebesgut haben sie nicht viel ergaunert, dafür einiges beschädigt: Einbrecher stiegen in der Vorwoche in ein Vereinshaus in Pressbaum ein.