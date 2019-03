Das ist los bei uns.

Am Freitag, den 29. März rocken ab 19.30 Uhr Inzeption „Die Bühne“ mit Meisterwerken von Led Zeppelin. Info unter www.die-buehne-purkersdorf.at.

Sarah Heuser

Micha Marx ist ein Meister des Lichtbildvortrags. Am Freitag, den 29. März präsentiert er ab 20 Uhr in der Vereinsmeierei (Pressbaum, Nikodemusgasse 3) in seinem Programm „Vom Leben gezeichnet“ ein „Best of“ seiner in drei Jahrzehnten gesammelten Traumata. Von der Kindheit in der schwäbischen Provinz bis zur postpubertären Midlife-Crisis mit Anfang 30. Info unter www.vereinsmeierei.at.