Kompromiss gefunden: Stauden und Rosen werden gepflanzt

Entlang des Geh- und Radweges sollen Pflanzen gesetzt werden. „Als Abgrenzung zur Straße“, wie ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte. Die Grünen wollen in diesen zwei Beeten Stauden pflanzen, wie Vizebürgermeisterin Ingrid Burtscher berichtete. Die Kosten dafür würden bei ungefähr 7.000 Euro liegen. Bürgerliste-WIR!-Stadträtin Maria Auer stellte dazu allerdings einen Gegenantrag. Geht es nach der Bürgerliste sollen nämlich Rosen gepflanzt werden. „Wir haben uns dazu auch in einem Gartencenter drei Stunden beraten lassen. Rosen sind auch wichtig für die Natur, sie schauen schön aus und brauchen fast keine Pflege. Außer in den ersten beiden Jahren“, erklärte Auer. Sie legte auch gleich ein Angebot vor: 5.850 Euro würde die Bepflanzung der zwei Beete mit Rosen und Katzenminze kosten.

Burtscher wies darauf hin, dass die Erde in den Beeten nur 30 Zentimeter tief sei. „Die Stauden brauchen mehr Tiefe als die Rosen“, meinte daraufhin WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser. Schlussendlich schlug der Bürgermeister einen Kompromiss vor: „Wir pflanzen in einem Beet Stauden und in dem anderen Beet Rosen und schauen, wie es den Leuten gefällt und wie es mit der Pflege aussieht.“ Damit waren alle einverstanden und der Beschluss für diese Variante wurde einstimmig gefällt.