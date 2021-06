4.000 bis 6.000 Coronatests werden monatlich im Turnsaal der Volksschule abgenommen. Seit Ende Jänner ist dort die Teststraße in Betrieb. Geht es nach der SPÖ, sollen die Corona-Testungen aber ab dem Sommer in einem Container am Hauptplatz stattfinden. Der Turnsaal könnte dann uneingeschränkt für die Vereine bereitstehen, die jetzt wieder ihren Trainings- und Kursbetrieb aufnehmen möchten.

Melanie Baumgartner Sport statt Tests in Turnhalle

„Die Einstimmigkeit ist nur erfolgt, weil für ,Pro Pressbaum SPÖ‘ immer klar war, dass die Verlängerung der Teststraße bis 31. August in der Volksschule nur das ,Worst-case’-Szenario ist“, sagt SPÖ-Stadtrat Alfred Gruber. Da die Teststraße jetzt auch über den Sommer im Turnsaal bleiben dürfte, stellt Gruber in der kommenden Gemeinderatssitzung am Montag den Antrag, sie zu verlegen. Am besten würde sich ein Container eignen, ist der Stadtrat überzeugt: „Bereits in kürzester Zeit könnten Kinder und Vereine wieder Hallensportarten ausüben. Ein weiterer Vorteil für die Stadtgemeinde wären die Einnahmen durch die zu bezahlenden Mieten für den Turnsaal.“ Die Kosten für die Verlegung übernehme das Land, die Stadt müsse diese nur geltend machen, so Gruber.

„Die Infrastruktur funktioniert reibungslos und die Bürger haben sich schon an die Teststraße gewöhnt.“ Josef Schmidl-Haberleitner

ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner verweist auf NÖN-Anfrage auf die kommende Gemeinderatssitzung, wo das Thema zur Diskussion stehen wird. Er ist aber dafür, die Teststraße am jetzigen Standort zu belassen, da diese sich bisher gut bewährt hat. „Die Teams sind gut eingespielt, die Infrastruktur funktioniert reibungslos und die Bürger haben sich schon an die Teststraße gewöhnt“, so Schmidl-Haberleitner. Deshalb solle die Teststraße über den Sommer im Turnsaal bleiben. Zudem stehe die Gesundheit aller Bürger im Vordergrund. „Ich glaube, niemand will, dass wir einen Cluster oder hohe Infektionenzahlen bekommen“, so der Stadtchef und fügt hinzu: „Die Volksgesundheit geht hier vor.“

Mitglieder dürfen nicht verloren gehen

Robert Horak, Obmann des Vereins Jiu-Jitsu Goshindo Pressbaum, drängt jedenfalls auf die Übersiedlung der Teststraße. Während der Coronapause gab es von den 180 Mitgliedern nur wenige, die ihren Beitrag zurückverlangten. Deshalb will der Verein auch im Sommer laufend Kurseinheiten durchführen. „Wir stehen in der Schuld“, sagt Horak und ergänzt: „Es geht auch darum, Mitglieder nicht an die Freiluftsportarten zu verlieren.“ Derzeit könne man zwar einen Teil des Turnsaales benutzen. Dafür müsse aber ein anderer Verein ausweichen. „Es ist ein Domino-Effekt“, so Horak. Bleibt die Teststraße den Sommer über in der Volksschule, bezweifelt der Vereinsobmann, dass es bald zu einer anderen Lösung kommen würde: „Wir haben keine Garantie, dass wir im September unsere Halle wieder zurückbekommen.“

Vereine können ohne Sportstätte nicht planen

Diese Meinung teilt auch Gerhard Volk, Obmann des ASV Pressbaum: „Die Turnhalle ist für viele Vereine eine zentrale Sportstätte. Es ist jetzt wichtig, diese wieder an den Sport zurückzugeben.“ Normalerweise werde im Sommer das Programm für den Herbst geplant. „Um ein Programm aufstellen zu können, brauchen wir Sportstätten. Die Aussage, dass wir bis August einmal schauen, ist gänzlich inakzeptabel und zerstörerisch für den Sport“, sagt der Obmann des ASV.

Er betont: „Die Notwendigkeit einer Teststraße ist gegeben, aber es gibt schließlich alternative Optionen.“ Bereits mehrfach sei den Verantwortlichen der Stadt das Leid der Vereine geklagt worden, bisher aber leider ohne Erfolg. „Wir sind mit der Situation nicht zufrieden. Auch die Antwort, dass zumindest bis September alles gleich bleiben solle, ist unbefriedigend“, beklagt Volk. Im gleichen Atemzug kritisiert er die Kommunikation zwischen Gemeinde und Vereinen. „Eine offizielle Kommunikation gibt es nicht, das ist aber das Um und Auf in der ganzen Sache.“