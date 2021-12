Petition gegen Zentrumspläne in Gablitz

Die Pläne für das neue Ortszentrum sorgen für Diskussionen. Bereits zwei Mal haben die KIBB Immobilien, die Österreichischen Bundesforste und die Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser gemeinsam mit der Gemeinde ihre Bauprojekte für das Zentrum präsentiert.

Konkret soll 2022 und 2023 mit der Errichtung von 152 Wohnungen mit neuem Hauptplatz und mit dem Bau eines Pflegeheims begonnen werden, die NÖN berichtete:

Bei dem Gablitzer Horst Krumholz stoßen die Pläne allerdings auf Kritik. Er hat jetzt unter dem Motto „Stoppen wir die dichte Verbauung der Dorfwiese“ eine Online-Petition gestartet. Bis Anfang der Woche hatten über 130 Personen mit ihrer Unterschrift den Protest unterstützt.

Rund 150 Wohnungen, ein Hauptplatz mit Gastro und Geschäften sowie ein Pflegeheim sollen im neuen Ortszentrum entstehen. Die Pläne sorgen aber auch für Kritik. Vor allem ein hohes Verkehrsaufkommen wird befürchtet. privat/Kurmholz

Laut Krumholz wurden die Anliegen und Ideen der Bürger, die 2017 bei Bevölkerungsworkshops zusammengetragen wurden, kaum berücksichtigt. „Es gibt große Enttäuschung und Verzweiflung im Dorf. Vor Jahren hat der Bürgermeister eingeladen, an einem Entwicklungsprozess teilzunehmen und jetzt knallt man den Bürgern die Türe vor der Nase zu“, sagt der Gablitzer.

Besondere Sorgen bereitet Krumholz der steigende Verkehr durch die engen Gassen sowie die große Anzahl an Wohnungen. Zudem fehlen zum Beispiel Vereinsräume und ein Nahversorger. Der Gablitzer hat sich zum Ziel gesetzt 500 Unterschriften zu sammeln. „Und die Gemeinde zum Nachdenken anzuregen, die Planung für die letzte Grünfläche abzuändern“, so Krumholz. Er will auch das Gespräch mit den Projektbeteiligten suchen.

ÖVP-Bürgermeister Michael Cech kann die Aufregung nicht verstehen. „Das Einzige, von dem wir aus Kostengründen und nach Beratung mit Experten abgesehen haben, ist der Bau einer großen Festhalle. Dazu stehen wir auch, alles andere wird wie besprochen umgesetzt“, sagt der Ortschef. Der Petitions-Initiator habe bei keinem Beteiligungsprozess mitgewirkt, ansonsten müssten ihm diese Informationen bekannt sein, so Cech.

Grüne wollen Gesamtkonzept

Die geplanten Wohnungen in verschiedenen Größen sollen dafür sorgen, dass sowohl junge als auch ältere Generationen sowie Familien ihren Platz finden. Bezüglich des Verkehrs erarbeiten Experten derzeit ein Konzept. Ein solches wird es für die Bauzeit der Projekte wie auch für das fertige Ortszentrum geben, informiert der Bürgermeister.

Kritik kommt auch einmal mehr von den Grünen, die bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung per Dringlichkeitsantrag eine „Nachdenkpause“ für das Ortszentrum gefordert hatten (die NÖN berichtete). „Seit 2016 reden wir schon über das Projekt, dabei haben sich die Pläne etliche Male geändert“, so Grüne-Gemeinderat Gottfried Lamers. Gefordert wird von der Opposition ein Gesamtkonzept.

„Wer die Wünsche der Bevölkerung ernst nimmt, kommt an einer Nachdenkpause zur Entwicklung eines umfassenden Konzepts für ein wirklich verkehrsberuhigtes Ortszentrum nicht länger vorbei“, meint Lamers.

Für Ortschef Cech wird es einen Baustart sowieso erst dann geben, wenn das entsprechende Verkehrskonzept vorliegt. Auch die Ausgestaltung des Hauptplatzes wird man im Gemeinderat behandeln. „Ich rechne damit, dass wird das im Frühjahr besprechen können“, so Cech.