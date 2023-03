Purkersdorf: In Eichberg-Apotheke wurde eingebrochen

„Ich habe mir noch gedacht, die Lieferanten sind heute laut“, erzählt Apothekerin Brigitta Jenke von der Eichberg-Apotheke in der Linzer Straße. Der Lärm kam allerdings nicht von einem Lieferanten – die Apotheke war Ziel eines Einbruchs zwischen vier und fünf Uhr früh am vergangenen Freitag. Die Apothekerin war anwesend, weil sie Nachtdienst hatte. Um halb 8 Uhr früh hatte sie den Einbruch aber erst bemerkt. „Bargeld aus drei Kassen ist entwendet worden“, so Jenke. Das Schloss der ersten Tür wurde aufgebrochen und die Glastür eingeschlagen. „Obwohl ich nicht sehr schreckhaft bin, bin ich im Nachhinein kreidebleich geworden und habe sofort die Polizei angerufen“, zeigt sich Jenke noch schockiert.

Die Täter dürften es eilig gehabt haben, Medikamente wurden nicht gestohlen, auch Suchtmittel wurden nicht entwendet. „Bargeld im höheren dreistelligen Bereich wurde entwendet“, ergänzt Polizist Herbert Schwarz.

Bei diesem Einbruch blieb es allerdings nicht. „Zum selben Tatzeitraum wurde auch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Linzer Straße eingebrochen“, informiert Schwarz. Der oder die Täter dürften ins ebenerdig liegende Fenster eingestiegen sein. „Uhren und Schmuck wurden entwendet“, berichtet der Polizist.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizeiinspektion Purkersdorf bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Wer am Freitag, 17. März, zwischen vier und fünf Uhr früh im Bereich der Linzer Straße etwas beobachtet hat, möge sich an die Polizisten Herbert Schwarz und Thomas Teufl von der Polizeiinspektion Purkersdorf wenden.

