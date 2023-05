Kampf gegen Demenz im Purkersdorfer Stadtsaal

Die demenzfreundliche Region ist ein Projekt der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“. Ziel ist die Bekämpfung von Demenz und die Unterstützung sowie Entlastung pflegender Angehöriger. Im Rahmen dieses Projekts fand vergangene Woche ein Vernetzungstreffen im Purkersdorfer Stadtsaal statt. Mit dabei waren neben den Vertretern der Mitgliedsgemeinden auch Expertinnen und Experten sowie Angehörige von Demenzerkrankten.

Im Zuge dieses Treffens wurde etwa auf bereits vorhandene Angebote, wie den bunten Nachmittagen in den Gemeinden, verwiesen. Auch Stammtische für pflegende Angehörige gibt es bereits, der nächste findet am 20. Juni in Tullnerbach statt.

Aber auch das Ergebnis der von Oktober 2022 bis April 2023 durchgeführten Bedarfserhebung wurde den Anwesenden präsentiert. Die Bedarfserhebung erfolgte sowohl im Zuge einer Online-Umfrage, als auch im Rahmen von Gesprächen mit fünf Fokusgruppen sowie im Zuge eines Netzwerktreffens. Ein Ergebnis der Online-Umfrage ist etwa, dass bereits 58 Prozent der Befragten mit dem Thema Demenz konfrontiert worden sind.

Erschaffung eines sorgenden Netzwerks als Ziel

Ziel der gesamten demenzfreundlichen Region ist es, ein Netzwerk für Betroffene und Angehörige zu schaffen. Zwei- bis dreimal im Jahr soll es dazu Netzwerktreffen geben, um den Bedarf, die Ressourcen und die Potentiale in den Gemeinden zu diskutieren.

