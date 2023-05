Geheimnisse, Skandale und verbotene Liaisons in Purkersdorf

Ein tragisches Schicksal, um das sich unaufgedeckte Geheimnisse ranken. Ein Autor, der auf den Pfaden der Vergangenheit wandelt und dabei mehr über seine Familiengeschichte erfährt: Genau die richtigen Zutaten für eine zündende Buchidee.

Alexander Diego Fritz ist Autor zahlreicher Bücher wie „Colani GT: Ein VW mit Berliner Schnauze“, „Lindner Coupé: DDR Porsche aus Dresden“ oder „Vom Krieg in den Frieden: Der VW Kübelwagen in der Nachkriegszeit“. Erst im vergangenen Herbst 2022 berichtete die NÖN über die Lesung seines Buches „Vom Krieg in den Frieden“, das der gebürtige Purkersdorfer unter anderem seiner Großmutter widmete. Diese war in der Nacht vom 3. auf den 4. April 1945 aus Purkersdorf vor den Russen geflohen. „Ich wurde in genau der gleichen Nacht 30 Jahre später geboren“, so der Autor. Nun plant Fritz bereits sein nächstes Buch, bei dem es sich wieder um eine sehr persönliche und emotional aufgeladene Geschichte handelt.

Jene Nacht im April, diesmal im Jahr 1931, spielt erneut eine zentrale Rolle. Denn in besagter Nacht hat sich Fritz`s Ahne Luigi Hannreich in Purkersdorf- Deutschwald erhängt. Luigis Geschichte bildet das Zentrum des Buches, welches als Autoethnographie mit biographischen und fiktionalen Elementen geplant ist. „Luigi war in unserer Familie eine Art Familiengeheimnis. Es kursierten verschiedenste Geschichten, angefangen vom Weiberhelden, der mehrere Kinder zeugte, bis hin zu einem absichtlichen Motorradunfall, der sein Leben beendet hätte“, erzählt Fritz über seinen Ahnen.

Zeitungsartikel hat bei Autor Aufmerksamkeit geweckt

Der Autor sammelte früher über all seine Vorfahren Unterlagen, Bilder sowie Geschichten. Seinem Ahnen Luigi hat er erst mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als er über einen Zeitungsartikel in der Nationalbibliothek gestoßen war. Er entdeckte, „dass mich viel mehr mit Luigi verbindet als nur die etwas traurigen Augen, die meine Großmutter 'Eichkatzerlaugen' titulierte“, so dieser.

Der 1908 geborene Luigi, war der mittlere Sohn des in Purkersdorf angesehen Notaren Alois Eduard Hannreich. Der Autor beschreibt Luigi als feinfühlige und sensible Persönlichkeit, die es Ende der 20er Jahre in die Großstädte Berlin und Hamburg zog. „Die Weltwirtschaftskrise und sein melancholisches Gemüt zwangen Luigi zur Heimkehr nach Purkersdorf. Eine Verurteilung wegen Homosexualität besiegelte endgültig sein weiteres Schicksal“, so Fritz, denn wie ein 103-jähriger Purkersdorfer ihm neulich erzählte, sorgte diese für einen veritablen Skandal in der Wienerwaldgemeinde.

Gemeinsamkeiten zwischen Luigi und dem Autor

Exakt 44 Jahre nach dem Selbstmord seines Ahnen Luigi Hannreich, wurde Alexander Fritz geboren, doch auch in anderen Situationen erkennt der Autor zwischen seinem Leben und dem seines Ahnen klare Parallelen. Beide verspüren eine besondere Affinität für schnelle Maschinen. „Am deutlichsten bei dem mir selbst diktierten Jusstudium, das ich immer nur als Kampf betrachtete, in dem ich schlussendlich gesiegt habe, was Luigi nicht mehr gelungen ist“, verrät Fritz und fährt fort: „In Purkersdorf selbst erlebte ich als Kind eine Gefühlswelt des Verlorenseins und der Einsamkeit, daneben aber auch viele mir vertraute Orte, die allesamt in Luigis Geschichte passen.“

Fritz befindet sich noch in einer frühen Phase seines Buches und ist auf der Suche nach weiteren Überlieferungen, Zeitzeugen und Fotos. Unter anderem verfolgt er die Spur eines unehelichen Kindes von Luigi, die nach Amerika führt. Daher bittet der Autor bei hilfreichen Informationen zu seinem Ahnen telefonisch unter 02231/67365 (Verlag Hollinek) oder per Mail unter dondiego@gmx.at um Kontaktaufnahme. Das aktuelle Buch des Autors „Meisterschule Kaiserslautern“ soll im Herbst erscheinen, ehe 2024 die Fertigstellung seines Buches über den Denzel Sportwagen geplant ist. „Zu meinem 50. Geburtstag 2025 wäre es schön, das Buch über Luigi fertig zu haben“, hofft Fritz. Man darf gespannt sein, ob der Autor in seinem Buch weitere Parallelen zu seinem Vorfahren enthüllt.

