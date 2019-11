Seit Anfang November leitet die Purkersdorferin Andrea Kdolsky das Department Gesundheit an der Fachhochschule St. Pölten. Das Department vermittelt in drei Bachelorstudien, einem Masterstudium und drei Lehrgängen Wissen für ein modernes Gesundheitswesen.

„Ich freue mich über die große neue berufliche Herausforderung. Die akademische Lehre und Forschung ist mir immer ein großes Anliegen gewesen. Die Kombination einer herausragenden, visionären Mannschaft mit den richtigen Themen im Gesundheitsbereich und meinen Erfahrungen aus unterschiedlichsten Bereichen soll das Departement Gesundheit der FH St. Pölten an die Spitze bringen“, sagt die ehemalige Gesundheitsministerin.

Kdolsky ist ausgebildete Fachärztin für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin der „Andrea Kdolsky Consulting Unternehmensberatung und -organisation für Gesundheitswirtschaft“ sowie Associated Partner des ICME Hospital Management und Mitglied des Lenkungsausschusses der SABES (Südtiroler Sanitätsbetriebe).

„Weiteren Ausbau ermöglichen“

2007 und 2008 war Kdolsky Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend, davor CEO der NÖ Landeskliniken Holding. Von 2009 bis 2014 war sie geschäftsführende Direktorin für den Bereich Life Sciences, Healthcare Services & Pharmaceuticals bei PwC Österreich.

„Wir freuen uns, dass wir mit Andrea Kdolsky eine erfahrene Gesundheitsmanagerin als Leiterin für unser Department gewinnen konnten. Mit ihrer Erfahrung und Expertise kann sie sicher in vielfältiger Weise die erfolgreiche Weiterentwicklung und den weiteren Ausbau des Departments ermöglichen“, sagt FH-Geschäftsführer Gernot Kohl.

Das Department Gesundheit bildet für ein modernes Gesundheitswesen aus. Derzeit studieren am Department fast 600 ordentliche und außerordentliche Studierende in den Bachelorstudien Diätologie, Physiotherapie und Gesundheits- und Krankenpflege sowie im interdisziplinären Masterstudium Digital Healthcare und dem Weiterbildungslehrgang angewandte Ernährungstherapie. Ab 2020 bietet das Department auch die Weiterbildungslehrgänge „GAIT – Ganganalyse und –rehabilitation“ sowie „Gründungs-Know-how Ernährung“ an.