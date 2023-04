FH St. Pölten: Christine Pomikal folgt Andrea Kdolsky

Drei Jahre lang war die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky Leiterin des Departments für Gesundheit. Kürzlich hat sie offiziell ihre Pension angetreten. „Ich gehöre noch zu jenen, die mit 60 Jahren in Pension gehen können. Und da man ja nicht weiß, wie viel Pension man künftig noch bekommt, habe ich das auch gemacht. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“, fügt sie hinzu. Ihre Unternehmensberatung hat sie trotz Pension aber wieder aktiviert. „Da kann man sich die Zeit leichter einteilen“, meint Kdolsky.

Ihre Zeit an der FH St. Pölten sei für Kdolsky spannend gewesen – obwohl sie durch die Pandemie geprägt gewesen sei. „Wir haben digital sehr schnell aufgeholt und allen Studierenden die Möglichkeit gegeben, dass sie ohne zeitlichen Verlust ihr Studium beenden“, berichtet Kdolsky. Außerdem habe man im wissenschaftlichen Bereich „Footprints“ gesetzt und auch im Pflegebereich viel weitergebracht.

Ihre Nachfolgerin am Department für Gesundheit ist Christine Pomikal. Sie bringt umfangreiche Erfahrung im Hochschulbereich sowohl in der Lehre als auch in der Forschung mit, unter anderem als FH-Lektorin und in der Entwicklung und Qualitätssicherung von Lehrplänen. Zuvor leitete sie das Ausbildungszentrum Seegasse der Caritas Wien und war in der Grundlagenforschung an der Medizinischen Universität Wien tätig.. „Christine Pomikal ist bestens mit den vielfältigen Herausforderungen im Gesundheitswesen vertraut. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für diese verantwortungsvolle Position gewinnen konnten“, betonen Hannes Raffaseder und Johann Haag, Geschäftsführer der FH St. Pölten.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die Chance, an der Weiterentwicklung des Departments Gesundheit zu arbeiten. Die FH St. Pölten ermöglicht eine ideale Verschränkung von Lehre und Forschung und bietet somit ein ideales Umfeld, um an der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens zu arbeiten“, so Christine Pomikal.

Aus- und Weiterbildung für ein modernes Gesundheitswesen

Das Department Gesundheit der FH St. Pölten bildet für ein modernes Gesundheitswesen aus. Derzeit studieren am Department über 600 ordentliche und außerordentliche Studierende in den Bachelorstudien Diätologie, Physiotherapie und Gesundheits- und KrankenpflegePLUS sowie im interdisziplinären Masterstudium Digital Healthcare und in fünf Weiterbildungslehrgängen.

Eng verschränkt mit der Lehre ist die Forschung am Institut für Gesundheitswissenschaften und dem Center for Digital Health and Social Innovation. Die angewandte Forschungsarbeit konzentriert sich insbesondere auf die Bereiche „Health Sciences“ (Dietetic Research, Gesundheits- und Krankenpflege und Physiotherapiewissenschaften) sowie „Lifelong Learning“.

Andrea Kdolsky war drei Jahre lang an der Spitze des Departments Gesundheit. Foto: FH St. PöltenMark Hammer

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.